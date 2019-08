Elmenhorst

Der brennende Akku einer E-Rollers hat am Mittwoch für einen Brand in einer Garage in Elmenhorst gesorgt. Wie Kristin Hartfil, Pressesprecherin von der zuständigen Polizeiinspektion Güstrow, sagte, lief der Notruf über das Feuer gegen 8.30 Uhr zunächst in der Rettungsleitstelle des Landkreises auf.

Gemeldet wurde demnach ein Brand in einer Garage auf einem Grundstück in der Querstraße. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Elmenhorst und Nienhagen mussten kurz nach ihrem Eintreffen einen Schaumteppich auslegen. Ihnen gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern. „Teile des Garagendachs wurden allerdings in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Hartfil.

Als Brandursache geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. „Der Akku von einem E-Roller geriet in Brand“, erklärte die Polizeisprecherin. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht beziffert werden. Personen blieben unbeschadet. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Von Stefan Tretropp