Börgerende

Eine Wiese ist nur eine Wiese zum drauf sitzen oder mähen? Definitiv nicht – zumindest nicht bei Wildkräuterfreunden wie Anita Mecklenburg. An ihrer „Kräuter & Märchenpension“ in der Börgerender Seestraße 73a wächst so einiges auf dem Rasen, das dann getrocknet in hübschen Gläsern landet, um später als Nahrungs- oder Heilmittel für den Hausgebrauch angewandt zu werden.

Im Sommer sind es vor allem Rosenblätter, die zu Torten, Gelee, Liquor, Tee sowie in Zucker verarbeitet werden. Das sieht nicht nur schön aus, sondern schmeckt auch, besonders als Tee. In einem Dörrautomaten trocknet Anita Mecklenburg verschiedene Blütenblätter, denn so behalten sie ihre Farbe. Gern gibt sie Gästen dazu Auskunft. Es ist ihr ein Herzensprojekt, helfen zu können: „Ich möchte sie auch anstupsen, glücklicher und dankbarer zu sein.“ Dankbar auch für das, was Mutter Natur so großzügig verschenkt.

Auch im Winter kann geerntet werden

In milden Wintern wie jetzt wachsen vereinzelt noch Gänseblümchen im Kräuter-und Märchengarten. Sogar Rosen halten sich tapfer. „Gänseblümchen können einen gesunden Herzrhythmus bewirken“, weiß die Pensions-Inhaberin. Sie konnte sich selbst davon überzeugen, als es ihr gesundheitlich einmal sehr schlecht ging. Das war ein auslösender Moment, sich noch mehr auf natürliche Kost zu konzentrieren. „Auch meine Oma hat viel aus der Natur genutzt. Das war damals ganz normal. Das Wissen ging dann verloren“, so die 62-Jährige.

Auch im Winter finden sich die gesunden Gänseblümchen auf den heimischen Wiesen. Aus ihnen lässt sich viel herstellen. Quelle: Sabine Hügelland

Aus den Gänseblümchen werden bei Anita Mecklenburg nach dem Trocknen nicht nur Tees. „Eigentlich sollte man jeden Tag fünf Gänseblümchenblüten essen. Allerdings ist darauf zu achten, wo man sie pflückt“, sagt sie. „Bitte nicht direkt an einer Straße oder auf einem gespritzten Feld pflücken. Auch ist nicht jede Wiese geeignet, wenn Hunde oder Katzen dort sind“, sagt sie mit Nachdruck.

Eine Handvoll Gänseblümchen auf halben Liter Alkohol

„Wenn ich die Gänseblümchenblütenköpfe verarbeite, dann in 40 Prozent Alkohol.“ Da eignet sich am besten Korn, weil er relativ geschmacksneutral ist. „Weniger Prozente sind schlecht, weil alles schimmeln könnte.“ Die Anwendung damit erfolgt in homöopathischen Maßstäben. „Also sehr wenig davon einnehmen. Weniger als einen Teelöffel voll.“

Hergestellt wird die Flüssigkeit in einer hübschen Flasche mit breitem Hals. Auf einen halben Liter kommt eine gute Handvoll Gänseblümchen. „Zuerst muss alles im Hellen stehen, damit sich die Blüten mit dem Alkohol verbinden. Nach etwa einer Woche kommt die Flasche ins Dunkle, sonst zerfallen die Blüten und die Wirkstoffe gehen verloren.“ Mindestens sechs Wochen sollte alles ziehen, länger ist jedoch noch besser.

Anita Mecklenburg setzt auch auf Klangschalentherapie, sie bietet außerhalb von Corona in ihrer Pension Heilfasten nach Dr. Buchinger an sowie physikalische Gefäßtherapie zur besseren Durchblutung, für mehr Sauerstoff im Körper und um Schadstoffe auszuschütten.

Gundermann – der Allrounder

Auch Gundermann, der sich gern üppig in Gärten ausbreitet, wird von ihr verarbeitet. „Das ist ein Allrounder-Kraut und wächst da, wo Menschen Schutz brauchen“, sagt sie. Gundermann eignet sich bei Verdauungsproblemen. Frisch gepflückt, gut zerkleinern und einspeicheln, also nicht gleich runterschlucken, damit die Wirkstoffe besser aufgenommen werden, so sollte er im Bedarfsfall genossen werden. Auch getrocknet als Tee ist er einsetzbar. „Am Besten mit etwas lieblich schmeckendem wie Minze oder Ingwer kombiniert“, sagt sie. „Und er ist als Tinktur nutzbar bei Magenproblemen.“

Weißdorn für das Herz

Und Weißdorn: „Von ihm werden Früchte im Frühling gepflückt, aber auch Blätter sowie Blüten können genutzt werden. Die Früchte müssen nach dem Trocknen gemörsert werden.“ Danach können sie als Tee verwendet werden. „Einen guten Teelöffel auf einen halben Liter Wasser ist mein Rezept. Weißdorn ist herzstärkend.“

www.ostsee-maerchen-pension.de

Von Sabine Hügelland