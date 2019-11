Bastorf ohne öffentliches Telefon

Bastorf

In Bastorf geht eine Ära zu Ende: Die öffentliche Telefonstelle in der Kühlungsborner Straße wird abgebaut. Das beschlossen die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung am Dienstagabend einstimmig. „Die Telekom ist an uns herangetreten mit der Frage, ob wir das Telefon abbauen wollen“, sagte Bürgermeister Marko Porm. „Funktioniert die überhaupt noch?“, fragte ein Zuhörer. Ja, bestätigte Bürgermeister Marko Porm, die Telefonstelle sei intakt, seiner Auffassung nach aber überflüssig. „Wir sind im Zeitalter von Handy und Internet angekommen.“ Dem schlossen sich die Gemeindevertreter an – auch, weil die Telekom nach Angaben des Bürgermeisters die Kosten für den Abbau der Telefonstelle trägt. Auch in Rerik gebe es noch eine Telefonstelle. Über deren Zukunft muss nun ebenfalls die dortige Gemeindevertretung entscheiden, denn „die Telekom ist auch an den Reriker Bürgermeister Wolfgang Gulbis herangetreten.“

Telefonstelle lohnt sich für die Telekom nicht

Die einst in Bastorf stehende komplette Telefonzelle – rundum geschlossen, und mit einer Tür versehen – war bereits abgebaut und durch ein Basistelefon ersetzt worden. Das sei eine kostengünstigere Alternative, wenn eine Gemeinde an einem Standort festhalten wolle, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. Das Basistelefon besteht lediglich aus einer Säule, an der ein Fernsprecher befestigt ist. Ein schützendes Dach gibt es nicht.

„Wenn eine Telefonzelle nicht mehr genutzt wird, dann sprechen wir mit der Kommune über einen Abbau“, sagt Telekom-Sprecher Georg von Wagner. „Der Unterhalt einer Telefonzelle kostet Geld, etwa für Strom, Standortmiete und Wartung. Als „extrem unwirtschaftlich“ gelte ein öffentlicher Fernsprecher mit einem Umsatz von weniger als 50 Euro pro Monat. „Der Umsatz ist ein klares Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung an dieser Stelle offensichtlich nicht mehr besteht“, sagt Georg von Wagner.

Abbau schreitet im ganzen Land voran

In Bad Doberan ist das offensichtlich so. Bürgermeister Jochen Arenz muss zunächst etwas überlegen. Dann fällt ihm ein, dass nur eine einzige Telefonstelle in der Münsterstadt verblieben ist: „Ein Basistelefon steht am Marktplatz“, sagt er. Das ist aber – im Gegensatz zu dem in Bastorf – überdacht und beleuchtet.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl öffentlicher Telefonstellen seinen Angaben nach immer weiter zurückgegangen. Gründe seien die verstärkte Nutzung von Mobiltelefonen und die Versorgung der Haushalte mit Telefonen. „Die aktuelle Zahl liegt bundesweit bei rund 20 000 öffentlichen Telekommunikationsstellen.“ Im Jahr 2013 waren es mit 50 000 noch mehr als doppelt so viele.

Bildhauer Bruno Blank stellte seine aus Eichenholz gefertigten Plastiken im Hafenbecken am Salzhaff auf. Quelle: ZB

Alte Zellen mit neuem Zweck

Die Telekom bietet alte Telefonzellen zum Verkauf an. Sie sind bereits an verschiedenen Orten zweckentfremdet worden: 2010 versenkte der Holzgestalter Bruno Blank im Reriker Salzhaff eine Telefonzelle, in der er Skulpturen ausstellte. Unter anderem in Stahlbrode bei Stralsund können Einheimische und Urlauber seit April in einer ehemaligen Telefonzelle Bücher ausleihen und tauschen.

Von Cora Meyer