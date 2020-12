Corona-Pandemie - Weihnachten in Quarantäne: So feiern Kita-Kinder in Tessin mit ihren Familien

Die Kinder der Tessiner Kita (Landkreis Rostock) sind derzeit zwei Wochen in Quarantäne. Das Fest wird anders als üblich, die Familien bleiben unter sich. Aber die Kleinen sehen es gelassen, der Weihnachtsmann kommt trotzdem.