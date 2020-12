Tessin

„ Tessin – Blumenstadt an der Recknitz“ verkünden seit einigen Tagen zwei „touristische Unterrichtungstafeln“, wie sie amtsdeutsch heißen, an den Autobahnabfahrten der A20 bei Vilz. „Eineinhalb Jahre hat es gedauert, von der Antragstellung bis zur Aufstellung der Schilder“, erzählt Tessins Ortsamtsleiterin Gerlind Löschke.

Das Motiv für die braun-weiße Tafel hat Hilke Jantzen, Kunstlehrerin an der Regionalen Schule „ Anne Frank“, entworfen. Es zeigt die Tessiner Zuckerfabrik, Südsee und Aussichtsturm, Felder und Blumen.

Entwurf stammt von Tessiner Kunstlehrerin

„Der Entwurf wurde vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr genehmigt, allerdings fehlte ein Platz an der A20“, berichtet Löschke. Touristische Beschilderungen sollen nur äußerst sparsam angeordnet werden und dürfen die Auffälligkeit anderer Verkehrszeichen und die Verkehrssicherheit insgesamt nicht beeinträchtigen.

Doch an der Ausfahrt nach Tessin hatte sich schon der Tourismusverband mit der Silhouette von Marlow und dem Hinweis auf das Recknitztal platziert. Marlow habe dann zugunsten der Stadt Tessin auf seine Tafel an dieser Stelle verzichtet. „Darüber sind wir sehr froh“, sagt Tessins Bürgermeisterin Susanne Dräger. „Im Gegenzug werben wir in unseren Einrichtungen, am Südsee, im Indoorbereich der Zuckerfabrik und künftig auch in der Nähe des Wasserwanderrastplatzes, für die Vogelparkregion Marlow“, erklärt Dräger.

114 touristische Tafeln an Autobahnen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern sind aktuell 114 Schilder mit touristisch bedeutsamen Zielen an Autobahnen aufgestellt, wie das Schweriner Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung mitteilt. Diese Sehenswürdigkeiten sollten entweder von der Autobahn aus sichtbar sein oder grundsätzlich nicht weiter als zehn Kilometer Luftlinie von einer Autobahnanschlussstelle entfernt liegen. „Außerdem wird an Autobahnen und Kraftfahrstraßen in MV auf 13 Wasserläufe und 18 Brückenbauwerke mit entsprechenden Tafeln hingewiesen“, erklärt Ministeriumssprecherin Renate Gundlach.

Erste Tafel 1983 an der A8 bei Stuttgart Die erste Tafel wurde 1983 an der A 8 bei Stuttgart aufgestellt, angeregt durch die Franzosen, die bereits einige Jahre Erfahrung hatten. Die Aufmerksamkeit wurde auf Burg Teck gelenkt. Die ersten Richtlinien für touristische Hinweise an Straßen traten 1988 in Kraft. Zuerst durfte nur alle 20 Kilometer eine Hinweistafel stehen, die ausschließlich auf von der Autobahn aus sichtbare bedeutsame Kultur- oder Baudenkmäler oder Landschaften verwies. Heute sind die Abstände kürzer, die Regelungen großzügiger. Rund 3400 Unterrichtungstafeln gibt es bundesweit. Häufige Motive sind: Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, Welterbestätten der Unesco, Naturdenkmäler, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Erholungs- und Freizeitgebiete oder -einrichtungen.

Für die Aufstellung gibt es genaue Vorschriften. Die Kosten trägt derjenige, der die Aufstellung der Tafeln beantragt. Für Anfertigung und Aufstellung müssen Bewerber zwischen 5000 und 6000 Euro hinblättern. Die Idee der Tessiner, einfach die vorhandene Werbetafel auszutauschen, ging nicht auf. „Inzwischen hatten sich Abmessungen geändert, wir mussten neue Fundamente errichten“, sagt Ortsamtschefin Löschke. Doch alle Hürden wurden gemeistert, nun grüßt die Blumenstadt an der A20 und lockt hoffentlich viele Gäste nach Tessin.

Blumenstadt feiert 2021 gleich zwei Jubiläen

So wünscht es sich jedenfalls das Stadtoberhaupt. „Wir wollen die Durchreisenden in Richtung Inseln auf unsere Region aufmerksam machen. Denn wir haben viel zu bieten mit dem Südsee, der Recknitz-Idylle und unserer Stadt, für die wir zu unserem Jubiläum 2021 offiziell den Namenszusatz Blumenstadt beantragt haben“, erklärt Dräger.

Tessin feiert 2021 die Ersterwähnung vor 900 Jahren und 700 Jahre Stadtrecht. Dazu wird die Blumenstadt noch kräftig erblühen. „Entlang der B110 haben ja schon immer Frühblüher gestanden“, sagt Dräger. „Jetzt haben wir hier ein blaues Band gepflanzt, angelehnt an unser Wappen. Ganzjährig werden vor allem Lilien in Blau- und Lila-Tönen an der Straße blühen.“ In der Stadt werden Blumenkübel aufgestellt, die Tessiner schmücken ihre Häuser. „Ein lohnenswerter Anblick“, ist sich die Bürgermeisterin sicher.

Studie von der Hochschule Harz : Schilder zeigen Wirkung

Dass die braun-weißen Tafeln an der Autobahn Wirkung zeigen und durchaus die Reiseplanung beeinflussen, haben Tourismusforscher von der Hochschule Harz im vergangenen Sommer in einer Studie herausgefunden. Sie recherchierten, dass es bundesweit mehr als 3400 Schilder mit rund 1800 Motiven gibt, wobei Bayern mit mehr als 800 Unterrichtungstafeln besonders hervorsticht.

Eine Umfrage unter Autofahrern ergab, dass jeder Sechste einem solchen Schild schon mal spontan gefolgt ist. Auch aus ADAC-Sicht sind die Schilder durchaus eine Bereicherung. Sie lockern nicht nur lange Autofahrten auf, sondern schließen auch Wissenslücken. Das ist sozusagen Heimatkunde im Vorbeifahren mit gelegentlichen Abfahrten. Darauf setzen auch in MV viele Kommunen, Vereine, Touristiker, die an der Autobahn für spannende Sehenswürdigkeiten werben.

Von Doris Deutsch