Testzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn jetzt auch samstags geöffnet

Das Deutsche Rote Kreuz öffnet die Corona-Testzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn jetzt auch am Samstag. „Im Zuge der angestrebten Öffnungen der Gastronomie und Hotellerie erweitern wir unsere Testzeiten“, erklärt DRK-Mitarbeiterin Cornelia Klischke.

„Ab diesem Samstag kann man sich in den beiden Zentren von 10 bis 14 Uhr testen lassen.“ Wegen der erweiterten Öffnungszeiten suche das DRK wieder vermehrt Testhelfer, so Klischke. „Dazu kommt, dass viele unserer aktuellen Helfer in der Gastronomie arbeiten und jetzt wieder in ihren eigentlichen Job zurückkehren können.“

Voraussetzungen für ein ehrenamtliches Engagement: Die Testhelfer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, werden überwiegend in Bad Doberan und Kühlungsborn, aber auch in Schwaan, Sanitz und Satow eingesetzt und sind bereit, sich etwa zweieinhalb Stunden in die Aufgabe einweisen zu lassen.

Die DRK-Testzentren in Bad Doberan und Kühlungsborn sind darüber hinaus jeweils montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. In Satow werden montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr Schnelltests angeboten.

Wer sich testen lassen möchte, unterschreibt zunächst eine Einwilligungserklärung. Dann wird von qualifizierten Mitarbeitern in Schutzausrüstung ein Abstrich aus dem Mund-Rachen-Raum oder dem vorderen Nasenbereich genommen. Nach 15 Minuten kann das Testergebnis abgelesen werden. Wer einen Onlinetermin ausgemacht hatte, bekommt das Ergebnis aufs Handy. Es wird aber auch als Dokument vor Ort ausgegeben. Termine gibt’s unter www.testzentren-mv.de.

Bewerbungen für Testhelfer: info@drk-dbr.de, Tel.: 038 203 / 750 10.

