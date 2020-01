Kühlungsborn

Raben waren früher bunt. So steht es zumindest in dem Stück, das die Theater AG der Fritz-Reuter-Grundschule Ende des Monats auf die Bühne bringt. Es ist die bisher größte Aufführung der Mädchen und Jungen. Die Proben laufen seit vier Monaten. „Die Kinder hatten den Text nach zwei Monaten drauf“, sagt Corena Windzio. Die Musiklehrerin betreut die AG seit acht Jahren. Einmal in der Woche treffen sich die Schüler der zweiten bis vierten Klasse zur Probe in der Aula. Das Angebot sei begehrt. „Ich hatte schon bis zu 40 Kinder“, sagt sie. In diesem Jahr sind es 25. Welche Stücke gespielt werden, entscheiden die Nachwuchsakteure selbst. „Wir stimmen demokratisch ab“, sagt die Lehrerin.

Uraufführung vor Mitschülern war ein Erfolg

In diesem Jahr hat Bodo Altgeld-Wichmann das Stück „Als die Raben noch bunt waren“ vorgeschlagen. Er ist als Integrationshelfer an der Schule tätig. „Es liegt mir, Theaterstücke zu inszenieren“, sagt er. „Und da habe ich Frau Windzio gefragt, ob ich helfen kann.“ Auch er lobt die Schauspieler: „Es ist bewundernswert. Innerhalb kürzester Zeit wissen sie, wann sie auf der Bühne stehen müssen.“ Bodo Altgeld Wichmann hat auch große Teile des Bühnenbildes gebaut, Kostüme geschneidert und Masken gebastelt. Die Kinder haben „Als die Raben noch bunt waren“ schon einmal vor ihren Mitschülern gezeigt. „Es gab nicht einen Textpatzer“, sagt Corena Windzio. Jetzt können Eltern, Großeltern und andere Zuschauer sich das Stück ansehen.

In dem Stück treten verschiedene Tiere auf. Neben Raben sind unter anderem ein Schaf, ein Schwein, ein Eichkater und ein Frosch zu sehen. Einige der Nachwuchsschauspieler tragen dafür Masken, andere, etwa der Maulwurf, werden geschminkt. „Die Kinder mögen Stücke gerne, bei denen Tiere sprechen“, sagt Corena Windzio.

Neues Stück ist länger als alle zuvor

Den meisten Text hat die Maus. „Sie ist unser Ansager“, sagt Bodo Altgeld-Wichmann. Gespielt wird die Maus von Leni – die zu Hause mit ihrer Mutter eifrig lernt. Die Achtjährige hatte sich von der Länge nicht abschrecken lassen. „Ich wollte gerne die Maus sein“, sagt sie. Zu Hause spielt sie auch Theater. „Manchmal denke ich mir selbst Stücke aus“, sagt sie. Leni war auch schon im vergangenen Jahr in der Theater AG. „Die Kinder melden sich immer für ein Jahr an“, sagt Corena Windzio. Traditionell zeigt die Theater AG zur Einschulung ein Stück, manchmal zusätzlich in der Vorweihnachtszeit. Bislang waren es immer Mini-Musicals, etwa „König der Löwen“, sagt die AG-Leiterin. Die Liedtexte habe ich zum Teil umgedichtet“, sagt sie. Manchmal habe sie auch schon selbst welche geschrieben. Die Aufführungen seien bisher etwa fünf bis zehn Minuten lang gewesen. Das neue Stück ist wesentlich umfangreicher: Insgesamt 30 Minuten stehen die Kinder auf der Bühne.

„Es sind viele Talentierte dabei“, sagt Corena Windzio. Seit über zwanzig Jahren leitet sie Theater AGs. „Mit Mimik und Gestik zu arbeiten, gehört ohnehin zum Lehrersein dazu. Und es ist mein Ding.“ Ihrer Erfahrung nach melden sich hauptsächlich Mädchen für die Theater-AG an. „Es sind aber immer auch ein paar Jungs dabei.“ Zickereien gebe es kaum.

Hier können Sie die Raben sehen Die Theater AG zeigt das Stück „Als die Raben noch bunt waren“ zweimal: Am Mittwoch, dem 29. Januar, und am Donnerstag, dem 30. Januar, stehen die Kinder in der Aula der Fritz-Reuter-Grundschule auf der Bühne. Zwischen den fünf Akten zeigen andere Schüler ihr Können: Der Chor, die Flöten AG, die Klavier AG und eine Zumba-Gruppe aus Schülern treten als Pausenfüller auf. Der Schulverein versorgt die Zuschauer mit Speisen und Getränken. Der Erlös der Vorstellungen kommt ihm zugute. Die Karten kosten für Erwachsene 3 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Der Vorverkauf ist im Foyer der Grundschule (Hermannstraße 9) zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr. Karten können aber auch unter 0163/7011684 vorbestellt werden. Eine Abendkasse gibt es nicht. Einlass ist um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr beginnt die Vorstellung.

Theater AG außerhalb der Schule geplant

Im Gegensatz zur Lehrerin hat Bodo Altgeld-Wichmann mit den Kindern der Fritz-Reuter-Grundschule seine ersten richtigen Erfahrungen im Inszenieren eines Theaterstücks gesammelt. „Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich weitermachen will.“ Er plant nun, auch außerhalb der Schule Theater AGs anzubieten – für Kinder und für Erwachsene. Einige Interessenten habe er bereits gefunden. „Im Winter wollen wir das Stück ‚Mord im Orientexpress‘ aufführen. Dafür brauchen wir noch handwerklich begabte Unterstützung und Laienschauspieler.“ Ein Kinderstück sei im Sommer geplant. Das Musical „Notruf aus dem Märchenland“ soll noch vor den Ferien Premiere feiern. Und auch der Theater-AG von Corena Windzio bleibt Bodo Altgeld-Wichmann erhalten. „Das Interesse ist so groß, dass wir zwei Gruppen machen werden“, sagt sie.

Eine davon studiert traditionell das Stück für die kommenden Erstklässler ein. Sobald der letzte Vorhang für „Als die Raben noch bunt waren“ fällt, fangen die Jungen und Mädchen an, dafür zu proben.

