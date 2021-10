Nienhagen

Die Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin Cornelia Gutermann-Bauer ist am 22. Oktober zu Gast in Nienhagen. Ab 19 Uhr interpretiert und inszeniert sie im Freizeitzentrum „Kassandra“ nach dem gleichnamigen Roman von Christa Wolf. Der Eintritt kostet 10 Euro. Cornelia Gutermann-Bauer gehört dem Turmalin-Theater an.

Zum Inhalt: Die behütete Königstochter Kassandra hinterfragt plötzlich das Bild ihres Königshauses. Kassandra wird hellhörig, zur Seherin und erfährt, was ihre eigene Kraft vermag. Sie entdeckt die heimlichen Zurüstungen für einen Krieg und gerät in Opposition und Widerstand.

Stück erschien gleichzeitig in BRD und DDR

Die Erzählung „Kassandra“ der Schriftstellerin Christa Wolf erschien 1983 gleichzeitig in der DDR sowie der Bundesrepublik. Darin geht es um den Trojanischen Krieg aus der Perspektive der trojanischen Königstochter und Seherin Kassandra. Mit ihrem Programm „Kafka“ gastierte Cornelia Gutermann-Bauer bereits erfolgreich im Ostseebad.

Von Sabine Hügelland