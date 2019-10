Laiendarsteller begeisterten mit Komödie

Papendorf

Vor ausverkauftem Haus hatte das neue Stück des Papendorfer Theaterkreises am Wochenende Premiere. Sowohl am Freitag als auch am Sonnabend waren jeweils rund 160 Zuschauer in die Aula der Warnowschule Papendorf gekommen, um die Komödie „Mein Mann, der fährt zur See“ zu erleben und sich köstlich zu amüsieren. Ein Jahr lang haben die Laiendarsteller des 1994 gegründeten Dorfensembles intensiv geprobt, um die verzwickte Geschichte um den Gastwirt Karl Bramme, gespielt von Gerd Peters, und seine scheinheilige Familie zu erzählen. Die Bühne war mit viel Liebe zum Detail in „Die Schifferklause“, eine Kneipe am Hamburger Hafen, verwandelt worden. Mittendrin Kati von Villeneuve als Mary Brammer, die den Laden ganz locker und mit großem schauspielerischen Talent schmeißt. Zum großen Vergnügen des Publikums, das sogar mitsingen durfte und die Leistungen der Hobbyschauspieler mit viel Beifall bedachte. Auch die nächsten beiden Aufführungen am 8. und 9. November sind ausverkauft. Doch 2020 besteht an vier Wochenenden die Möglichkeit, diesen Bühnenspaß noch mal live zu sehen (17. und 18. Januar, 31. Januar, 1. Februar, 20. und 21. März, 27. und 28. März). Ab 20. November startet dafür der Kartenvorverkauf jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr in der Warnowschule wie auch zu den Öffnungszeiten im Salon „Mein Haar“ in Papendorf.

Von Doris Deutsch