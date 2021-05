Bad Doberan

Die Stolperfallen in der Thünenstraße für Fußgänger sollen bald ein Ende haben. Der erste Bauabschnitt für die Gehwege von der Kreuzung An den Salzwiesen bis Höhe Christliche Münsterschule auf der einen und Einfahrt Kita „Uns Windroos“ auf der anderen Seite beginnen demnächst. Die Stadtvertreter haben den Auftrag für diesen ersten Bauabschnitt vergeben und ebenso der überplanmäßigen Ausgabe zugestimmt.

Hannes Roggelin (UDI) verwies in Zusammenhang mit den Bauarbeiten auf die Gesamtkonzeption, die es für das Wohngebiet Kammerhof gebe. „Die liegt in der Schublade der Stadtverwaltung. Es war Ansinnen, das man Wohnumfeld besser gestaltet, den Weg und die Straße erneuert. Leider wird das in die Diskussion nicht mit reingetragen. Der Fußweg muss gemacht werden, aber ich glaube, wir vergeben eine Chance, wenn wir uns die Wohnumfeldgestaltung nicht mit ansehen.“

Sieben Millionen Euro für neues Wohnumfeld

Bürgermeister Jochen Arenz erwiderte, dass die Planungen Investitionskosten von über sieben Millionen Euro vorsehen. „Das können wir im Bauausschuss gerne mal vorstellen, aber den Gehweg müssen wir jetzt machen und die Aufbauten für die Feuerwehr. Die Bürgersteige sind Bestandteil der Planung, die müssen dann nicht zurückgebaut werden. Wir machen jetzt das, was am nötigsten ist.“

Zeitgleich mit dem Gehwegbau kümmern sich die Wohnungsunternehmen Wig und AWG um die Erneuerung der Außenanlagen inklusive der feuerwehrtechnischen Erschließung der Wohnungen. Zudem werde an der Fernwärme gearbeitet.

Von Anja Levien