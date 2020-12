Ticketautomat in Kröpelin gesprengt: Polizei sichert Spuren

Kröpelin

Unbekannte haben am frühen Morgen des Silvestertages mutmaßlich versucht, den Fahrkartenautomaten am Bahnhof von Kröpelin im Landkreis Rostock auszurauben. Laut der Bad Doberaner Polizei, die kurz nach 4.30 Uhr darüber informiert worden war, leiteten die Täter offenbar Gas in das Gerät ein und brachten es zur Explosion. Der Automat wurde den Angaben zufolge stark beschädigt. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

An die Geldkassette kamen die Täter jedoch nicht. Es wurde eine Strafanzeige erstattet und die Ermittlungen laufen. Mitarbeiter der Bahn stellten am Donnerstagvormittag das Geld und die Fahrausweisrolle sicher.

Im Sommer 2019 hatten schon einmal zwei schwarz bekleidete männliche Personen – sie waren von Anwohnern gesehen worden – den Fahrkartenautomaten am Kröpeliner Bahnhof durch eine Explosion zerstört. Auch damals waren die Täter weder an Geld noch an Tickets herangekommen. Der Schaden wurde damals auf auf 10 000 Euro geschätzt.

Laut Anwohnern sollen sich die Männer damals unmittelbar nach ihrer Tat mit einem dunklen Fahrzeug vom Ereignisort entfernt haben.

Von Thomas Hoppe