Bad Doberan

Vom 7. bis 9. Februar wird in Bad Doberan Karneval gefeiert. Das Motto in diesem Jahr „Kleidet euch nobel und legt fein die Haare, der DKK feiert die 20er Jahre“. Tickets für die Veranstaltungen von Kinderfasching, Seniorenkarneval bis Abendveranstaltungen in der Sporthalle am Busbahnhof werden am 18. Januar von 10 bis 12 Uhr in der Regionalen Schule am Kamp verkauft. Die Restkarten gibt es ab Montag, 20. Januar, in der „Schatzinsel“ im Einkaufszentrum Walkenhagen und bei „ Bäckerei Braun“ in der Mollistraße zu erwerben. Dort können auch die Gutscheine gegen die Eintrittskarten umgetauscht werden, informiert der Verein.

Die Abendveranstaltungen finden am Freitag und Sonnabend von 20 bis 3 Uhr statt. Der Eintritt kostet Freitag 17, Samstag 19 Euro. Am 8. Februar ist von 14 bis 16.30 Uhr Kinderfasching. Eine Karte kostet vier Euro. Seniorenkarneval wird am 9. Februar von 15 bis 19 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Von Anja Levien