Tierschutzverein Bad Doberan kümmert sich seit 30 Jahren um Katzen

Bad Doberan

Der Tierschutzverein Bad Doberan schaut in diesem Jahr bereits auf sein 30-jähriges Bestehen zurück. „1990 gründeten einige Tierfreunde den Verein, um eine bessere Versorgung von freilebenden Katzen und deren Kastrationen organisieren zu können“, blickt die Vorsitzende Martina Wagner auf die Anfänge zurück. Heute hat der Verein 50 Mitglieder, die die Tierschutzarbeit mit ihren Mitgliedsbeiträgen und mit ehrenamtlicher Hilfe gestalten.

18 Futterstellen werden versorgt

„Wir unterstützen momentan 18 Futterstellen für freilebende Katzen, die von Tierfreunden versorgt werden. Dreimal jährlich bemühen wir uns um Futterspenden, hier sind die Transportkosten zu tragen. Aus den Mitgliedsbeiträgen wird, wenn notwendig, ebenfalls Futter gekauft. Wir bemühen uns um Spenden und Bußgelder, um unsere Arbeit leisten zu können“, berichtet Wagner.

Denn ein Hauptanliegen sei die Kastration freilebender Tiere, um eine wachsende Population und Verelendung der Katzen zu verhindern. Pro Jahr werden durch die Initiative ca. 20 bis 25 Katzen kastriert – aus Bad Doberan, Heiligendamm, Vorder Bollhagen und Althof.

Mitglieder sind ausschließlich im Ehrenamt tätig

Der Verein, der dem Landesverband MV des Deutschen Tierschutzbundes angehört, organisiere mit seinem Vorstand die Tierschutzarbeit ausschließlich im Ehrenamt. „Das ist sehr anspruchsvoll und verlangt oft auch körperlichen Einsatz“, erzählt Martina Wagner. Das Durchschnittsalter der Mitglieder sei recht hoch. Aus diesem Grund sind manche Aktivitäten, wie zum Beispiel Futterverteilung, nicht mehr ganz so leicht zu bewerkstelligen.

„Wir benötigen dringend Unterstützung. Wer sich aktiv und verantwortungsvoll im Tierschutz einbringen möchte, darf sich mit all seinen Fragen an den Vorstand wenden. Der Tierschutzverein benötigt ebenso dringend für die neue Wahlperiode aktive Vorstandsmitglieder“, so Wagner. Jeden ersten Mittwoch im Monat ist Sprechtag – von 14.30 bis 15.30 Uhr im Thünenhof 4. Telefonisch ist der Verein unter 0152 / 574 26 777 erreichbar, per Mail: katz.und.co@web.de.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

„Wir sind besonders froh darüber, dass unser Verein auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Bürgeramt der Stadt Bad Doberan verweisen kann. Dabei geht es zum Beispiel um Fundkatzen, für die wir gemeinsam eine Lösung finden. Wir erhalten auch finanzielle Unterstützung bei den Kastrationen sowie bei der Versorgung kranker Katzen“, sagt die Vereinschefin.

Zu erwähnen sei auch die jahrelange gute Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt. „Ohne die Kollegen, die die schweren Futterpaletten mit dem Gabelstapler an Ort und Stelle transportieren, hätten wir große Probleme, unser Futter an die Tierschützer zu verteilen.“ Im Bauhof hat der Tierschutzverein auch sein Büro, das die Stadt zur Verfügung stellt.

Mehr Infos: www.tierschutzverein-bad-doberan.com

Von OZ