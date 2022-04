Bützow

1,7 Millionen Mal werden einige seiner Mini-Videos von Menschen angesehen. Fast 70.000 Follower hat Tiktok-Star „Matze, der Checker“, auf der beliebten App. Seine Fans schauen auch gerne mal live bei ihm vorbei. Der 45-Jährige hat in Bützow seinen neuen „Krempel-Tempel“ eröffnet und mit dem eigens sanierten Metzgerei-Gebäude noch eine Menge vor.

Neuer Laden, neue Follower, neue Ideen

„Kommt rein, Anfassen erlaubt – natürlich nur der Krempel“, scherzt Matze Bürkle, der in Bützow in seinem Trödelladen gerade Raritäten sortiert. Von der Schaufensterpuppe über eine Verkehrsampel bis hin zu echten Stilmöbeln findet sich in dem neuen, großen Laden allerlei Ungewöhnliches. Noch ist das komplette Gebäude, in dem sich der Krempel-Tempel findet, nicht ganz fertig, auch wenn der Tiktoker und seine Familie schon einiges geleistet haben. 2021 hat er das alte, sanierungsbedürftige Gebäude an der Hauptstraße in Bützow gekauft. Lange stand es frei und keiner wollte es haben, aber Matze hat darin Potential gesehen.

Das Großprojekt Sanierung läuft in vollen Zügen

Wenn alle Wohnungen in dem Haus fertig saniert sind, wird er selbst in das Obergeschoss des Hauses einziehen. Die Erdgeschosswohnung für seine Mutter wurde zuerst fertig, damit sie es bequem hat. Inzwischen wohnen auch zwei seiner fünf erwachsenen Kinder wieder bei ihm und helfen fleißig mit. Wie praktisch, dass die Tochter Malerin ist und der Tiktoker selbst gelernter Lackierer. Da verfällt auch keiner in Panik, wenn mal wieder ein morscher Balken entdeckt wird und ersetzt werden muss oder die Holzpreise steigen. Matze Bürkle ist Experte darin, gebrauchte Sachen zu kaufen und verkaufen. „Noch bleibt alles im Rahmen“, sagt der stets positiv gestimmte Wahl-Bützower zu den ungeplanten Investitionen.

Ein Antik-Café als Anlaufstelle

„Neben meinem Trödelladen soll hier noch ein Antik-Café entstehen, eine Anlaufstelle für alle, die gern nach Bützow kommen“, sagt der umtriebige Sammler. Eigentlich sollte alles schon fertig sein, doch der dafür vorgesehen Gebäudeteil war doch baufälliger als gedacht und muss der Abrissbirne weichen. Matze will aber trotzdem an seinem Plan festhalten, und das Café eröffnen.

Die Kunden fühlen sich in dem Laden rundum wohl

„Ich habe so viele liebe Stammkunden, die täglich kommen, da wäre ein Café doch ideal“, sagt Matze, der mit einem kleinen Geschäft im Ort angefangen hat. Und nicht nur die ansässigen Bützower schätzen den Laden und seinen Besitzer. „Es kommen auch viele Kunden aus Rostock oder extra aus Schwerin, um in meinem Krempel-Tempel zu stöbern. Ich dekoriere auch jede Woche das Schaufenster neu, damit alle was zu gucken haben“, erzählt Matze.

Regelmäßig Videos zu produzieren gehört zum Geschäft

Seinen Tiktok-Account füttert er mindestens zweimal wöchentlich mit neuen Videos. „Natürlich ist es nicht immer einfach, sich was Witziges auszudenken. Aber ich greife auch gern mal aktuelle Themen auf wie die Spritpreise.“ Um noch erfolgreicher zu werden, müssten es eigentlich sogar täglich neue Videos sein, erklärt er, aber dafür reiche die Zeit einfach nicht. Werbeangebote erhält er auch jetzt schon und je nach dem, wie oft seine Videos geklickt werden, fallen kleine Gewinne ab. Das Angebot für einen Tierfutterhersteller zu werben, hat er aber erst mal abgelehnt.

Auch Hausschwein Helga ist schon ein Star

„Lieber noch ein bisschen warten und dann durchstarten.“ Auch Hausschwein Helga, das neben ihm am Bett schläft, ist ein gern gesehener Videogast. Ideen hat er viele. Ob Matze seine Familie involviert oder sich im Schrank versteckt und helfende Hände auf der Baustelle erschreckt – alles lustige Szenen für seinen Tiktok-Kanal. Das Feedback auf seine Filmchen ist vor allem positiv. „Es ist echt schön, wenn Kinder zu mir in den Laden kommen und mir Feedback geben, dass sie wieder ein Video lustig fanden“, freut sich der Fünffachvater.

Von Anja von Semenow