Tipps zum Wochenende: Autokonzert in Radegast, Mühlenführung in Bad Doberan

Nach den ersten Lockerungen der Corona-Regelungen finden zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan wieder Veranstaltungen statt. Das Sommerfest in Satow muss coronabedingt zwar dieses Jahr ausfallen, dafür gibt es von Freitag bis Sonntag die ersten Autokonzerte in Radegast. Auf dem Sportplatz in Radegast legen am Freitag, 12. Juni, ab 21 Uhr DJ Vize und Uwe Worlitzer Elektrosounds auf.

Am Sonnabend gibt es für die Kinder um 14 Uhr das Theaterstück „Mäuseken Wackelohr“ vom Theater Phoebus. Am Abend erklingen dann Abba-Songs auf dem Sportplatz. Ab 20 Uhr spielt „The Swede Sensation“.

Der Eintritt für die Abendprogramme beträgt pro Auto unabhängig von der Anzahl der Personen nur 15 Euro. Karten gibt es an der Avia-Tankstelle in Satow, im Floristikfachgeschäft „Sonnenblume“ in Satow und an der Abendkasse auf dem Sportplatz Radegast. Veranstalter ist die Goliath Show & Promotion GmbH.

Gutsanlage mit Rosenpark kann besichtigt werden

Der Rosenpark in Groß Siemen ist am 13. und 14. Juni geöffnet. „Die Rosen haben in diesem Jahr eine unendliche Knospen- und Blütenfülle“, schreibt Veranstalterin Edda Schütte. „Die hochsommerlichen Temperaturen im Mai haben die diesjährige Rosenhauptblüte der historischen und englischen Rosenschönheiten in nicht zu bändigender Fülle mit betörendem Duft hervorgelockt.“

Zwischen 12 und 16 Uhr laden die Gutshausbesitzer ein, zwischen einem wogenden Meer von Rosenblüten durch den Park zu wandeln und den Duft zu genießen. Parkführung werden zur Historie des Gutes und der Parkanlage mit Orangerie, sowie zu den englischen und historischen Rosen alle anderthalb Stunden angeboten.

Der Rosenpark in Groß Siemen ist am 13. und 14. Juni geöffnet. Quelle: Edda Schütte

Der Zugang zum Park in Groß Siemen bei Kröpelin: Ecke An der Sieme /Alter Postweg, über die Fußgängerallee an den neuen Teichen vorbei. Der Eintritt beträgt sieben Euro, Kinder und Jugendliche frei. Damen mit Hut erhalten ermäßigten Eintritt.

Führung zur Zisterzienser-Mühlenanlage

In Bad Doberan findet am Sonnabend, 13. Juni, die nächste öffentliche Mühlenführung vom Verein der Freunde und Förderer des Klosters Bad Doberan statt. Es ist die einzige arbeitsfähige Zisterzienser-Mühlenanlage im Ostseeraum. Treffpunkt ist 13 Uhr vorm Kornhaus, Klosterhof 1.

