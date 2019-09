Tipps zum Wochenende: Konzerte, Denkmaltag und Lichterfest

Bad Doberan

Zum Apfelfest in Satowlädt die Satower Mosterei am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr ein. Der Betrieb, in dem täglich 10 000 Liter abgefüllt werden, kann besichtigt werden. Die hofeigene Brennerei/Destille wird eröffnet. Es gibt verschiedene Produkte von regionalen Firmen, die probiert werden können, darunter Honig von der Imkerei Freiheit aus Rederank. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben oder mit dem Gabelstapler fahren, zudem wird Kinderschminken angeboten. Wer Äpfel hat und diese bestimmen lassen möchte, kann sie zum Apfelfest mitbringen. Pomologe Dr. Friedrich Höhne bestimmte sie dann. Dafür drei reife Äpfel plus Blattwerk mitbringen.

Das Weltmusikquintett „Shmaltz“ist am Sonnabend erstmals in Bad Doberan zu hören. Die Band tritt um 20 Uhr im Kornhaus, Klosterhof 2, bei gutem Wetter in der Ruine gegenüber auf. Gesungen wird von jedem in – gefühlt – jeder Sprache, unter anderem Deutsch, Englisch, Jiddisch und Spanisch. Das bunte Berliner Quintett bringt nicht nur Spaß und Stimme mit. Gerade auf instrumentaler Ebene entfaltet sich eine ganze kleine Welt, die von Akkordeon über Singende Säge bis Zymbal reicht. Es spielen die Bassisten und Multiinstrumentalisten Carsten Wegener und Detlef Pegelow, die Posaunistin Anke Lucks, die Akkordeonistin Paula Sell sowie der Banjospieler und Tenorhornist Thomas Schudack. Der Eintritt beträgt 15 Euro, Studenten und Schwerbehinderte zahlen zehn Euro.

Am Sonnabend startet das Lichterfest in Rerikum 15 Uhr mit Musik, Kinderschminken und Kinderkarussell an der Haffpromenade neben dem großen Kinderspielplatz. Eine halbe Stunde später startet ein lustiges Kinderprogramm. Mit viel Musik, Spiel und Zauberei zum Mitmachen lädt der Räuber Brummbart sein Publikum zu einem spannenden Abenteuer in den Zauberwald.

Live-Musik gibt es dann ab 18 Uhr mit dem Duo Partysound „Zwei Live“. Es bietet ein breit gefächertes Repertoire von Oldies, Schlager, Rock-Popmusik bis hin zu aktuellen Hits. Anschließend um 19.30 Uhr tritt der Shantychor Reriker Heulbojen auf. Später entzündet die Freiwillige Feuerwehr ein Lagerfeuer.

Ab 20.40 Uhr wird es exotisch. Melanies Exotik-Show ist eine Kombination von Feuer- und Schlangenshow. Bis zu zehn Schlangen werden präsentiert. Beim anschließenden „Walkact“ begibt sie sich ins Publikum. In der Abenddämmerung – gegen 21 Uhr – starten dann noch die Segler des Seglervereins „Alt Gaarz“ mit ihren beleuchteten Schiffen die Korsofahrt über das Salzhaff. Bei guter Wetterlage werden erstmals auch leuchtende Stand-upBoards auf dem Salzhaff zu sehen sein. Abschluss des Festes bildet ein Höhenfeuerwerk über dem Salzhaff, das um 21.45 Uhr gezündet wird.

Der Förderverein „Kröpeliner Mühle“ lädt am Sonnabend zur Vernissage „Durch die Natur“ mit dem Hobbymaler Harald Schulz um 14.30 Uhr in die Mühle, Schulstraße 10. Der Eintritt ist frei.

In Neubukow findet auf dem Sportplatz an der Wismarschen Straße am Sonnabend ab 14.30 Uhr das zweite Neubukower Freizeit- und Firmenkleinfeldturnierstatt, bei dem zwölf Mannschaften antreten. Um 20 Uhr tritt „Five Men on the Rocks“ auf. Die Tageskarte inklusive Abendveranstaltung kostet drei Euro.

In Neubukow findet am Sonnabend das Kaffeekonzertim Feuerwehrhaus, Burchardstraße, statt. Zwischen 14 und 17 Uhr spielt der Spielmannszug „Küste MV“ und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Reinsfeld.

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag beteiligen sich viele Einrichtungen, Privatmenschen, Vereine und Unternehmen. So finden beispielsweise zwischen 11 und 16 Uhr stündlich Führungen in der Backhausmühle auf dem Klostergelände statt. Treffpunkt dafür ist am Kornhaus. Der Ostsee-Grenzturm in Kühlungsborn, Strandpromenade 1a, war Beobachtungsturm der DDR-Grenztruppen. Der Turm kann bestiegen werden, daneben gibt ein kleines Museum Auskunft über das Grenzsystem, Flüchtlinge und Grenzsoldaten. Er ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die kleine Waldkapelle von Heiligendamm liegt im Kurwald, Zugang über Waldweg. Sie wurde 1904 geweiht und kann von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden.

In der katholischen Kirche in Kühlungsborn findet am Sonntag, 8. September, ein Benefizflohmarkt statt. Von 12 bis 17 Uhr kann gestöbert und gefeilscht werden. Für das leibliche Wohl ist mit Würstchen, einer Kaffeetafel und Getränken gesorgt. Der Erlös kommt benachteiligten Kindern in der Region zugute.

In Bad Doberan lädt das Fitnessstudio „Fit+“, Am Walkmüller Holz 1, zum Tag der offenen Türam Sonntag ein. Von 10 bis 16 Uhr kann man sich über Angebote informieren sowie um 10 und 14 Uhr an der Rückenschule teilnehmen.

Von Anja Levien