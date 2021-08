Bad Doberan

Sprung, Dressur und Geländeritt: Der Reitverein Parkentin lädt am Sonnabend und Sonntag zur 39. Auflage seines traditionellen Reitturniers. Neben den Dressur- und Springwettbewerben können die Teilnehmer auch wieder ihr Können auf einer Geländestrecke zeigen, die Bestandteil des Vielseitigkeitscups (CCF-Cup) ist. Zudem finden die Kreismeisterschaften des Landkreises Rostock in den Disziplinen Dressur sowie Children und Ponyreiter statt. Die Wettbewerbe gehen am Sonnabend von 8 bis 14, am Sonntag von 8 bis 15 Uhr. Der Turnierplatz befindet sich in der Bartenshäger Straße.

In Kröpelin findet am Sonnabend am Silberberg 13, vor der Physiotherapie von Daniela Borchardt, von 9 bis 17 Uhr eine Hilfsaktion für die Flutopfer statt. Geboten werden Wellnessmassagen, Kuchenbasar, Flohmarkt und Hüpfburg. Alle Einnahmen kommen den Flutopfern zugute.

Wer eine Fahrradtour geplant hat, sollte Krempin oder Wichmannsdorf am Sonnabend ansteuern. In beiden Orten finden Backtage statt. In Krempin werden die Brote gegen 15 Uhr aus dem Steinbackofen geholt. Zudem gibt es Hefe-Plattenkuchen. In Wichmannsdorf gibt es ab 9 Uhr frische Brötchen, danach Brote und Kuchen.

Vom Glück und dem Wert der Dinge handelt das Figurenspiel am Sonntag, 29. August, im Kornhaus in Bad Doberan, Klosterhof 1. Jürgen Wicht spielt um 15 und 16.30 Uhr. Das Spiel richtet sich an alle ab vier Jahre. Die Dauer beträgt je ca. 45 Minuten. Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen fünf Euro. Nähere Informationen und Reservierung unter Tel. 038203/62280 oder www.kornhaus-baddoberan.de. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Doberaner Klostergarten statt.

Zu Gast beim letzten „Sommerkonzert im Museumsgarten“ in Bad Doberan ist am Sonntag von 14 bis 15.30 Uhr die Gruppe „The Crazy Boys“. Ihr Sound ist direkt, geradeaus, Rock ’n’ Roll und voll auf die 12. Die verrückten Jungs aus Rostock um den Bandgitarristen und Sänger Lars Reuter tanzen kein Hula-Hoop moderner Zeiten, sondern sind vom Scheitel bis zur Sohle waschecht: Jeder der Musiker ist Rock ’n’ Roll, ist 50er Jahre, ist Fan der Zeit. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Auf dem Gelände ist Platz für etwa 100 Personen. Der Einlass beginnt ab 13.30 Uhr. Picknickdecken können als Sitzgelegenheit gerne mitgebracht werden.

