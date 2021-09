Tödlicher Molli-Unfall in Wittenbeck: Bilder zeigen Ausmaß des Dramas

Wittenbeck

Ein Kochtopf, ein Kopfkissen und eine Sitzgarnitur liegen am Gleis am Bahnübergang Steilküste in Wittenbeck verstreut. Das zerstörte Wohnmobil wurde mit einem Kran auf den Abschlepper gehoben. Die Freiwillige Feuerwehren aus Wittenbeck und Kühlungsborn sowie Mitarbeiter der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli sind am Unfallort.

Die Schmalspurbahn war am Sonntagvormittag mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Der 72 Jahre alte Fahrer des Fahrzeuges verstarb, die 71 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gegen 10.50 Uhr hatte sich das Wohnmobil dem unbeschrankten Bahnübergang aus Richtung Wohnmobilstellplatz genährt. Laut Aussage der Polizei habe der 72 Jahre alte Fahrer vorm Übergang gestoppt. Aus bisher ungeklärter Ursache habe er plötzlich seine Fahrt fortgesetzt und dabei den aus Richtung Kühlungsborn kommenden Zug übersehen. Trotz Vollbremsung der Bahn konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Das Wohnmobil wurde mehrere Meter mit- und auseinandergerissen. Mehrere Augenzeugen des Unglücks wählten umgehend den Notruf und verständigten Rettungskräfte.

Schwieriger Einsatz für Feuerwehr

Der Fahrer wurde eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, informiert die Polizei. Die freiwillige Feuerwehr musste den Mann aus dem Auto bergen. „Als wir am Unfallort ankamen, war die Beifahrerin schon draußen“, erzählt Wittenbecks Wehrführer Wolfram Pagel. Der Fahrer musste befreit werden. Der Notarzt habe den Tod festgestellt.

Bildergalerie: Schwerer Unfall am Molli-Bahnübergang

Für die Feuerwehrleute keine einfache Situation. Einsätze mit schwer verletzten oder verstorbenen Personen seien sehr besondere Einsätze, sagt Wolfram Pagel. Es sei wichtig, das im Nachhinein zu besprechen.

Die 35 Fahrgäste in der Bäderbahn sowie das Zugpersonal blieben unverletzt. „Sie sind mit einem Sammelbus abgeholt worden“, informiert Pagel. Das Zugpersonal sei in Obhut, sagt Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz.

Bahnstrecke und Bäderweg gesperrt

Die Molli-Bahnstrecke zwischen Kühlungsborn und Heiligendamm ist gesperrt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Bäderweg, der von Klein Bollhagen zum Wohnmobilstellplatz an der Steilküste führt, ist ebenfalls gesperrt. Der Zug blockiert nach dem Unfall den Bahnübergang.

Es dauert mehrere Stunden, die Überreste des Fahrzeuges und die verstreuten Einzelteile unterm und am Zug wegzuräumen. Als Letztes müssen die Feuerwehrleute ein eingeklemmtes Rad unter der Lok hervorholen. Dafür muss es zerschnitten werden. Ob die Lok allein fahren kann, ist noch nicht klar. Sie hängt etwas schief. „Sie ist durch das Rad aufgebockt“, erläutert Robin Hexel von der Mecklenburgischen Bäderbahn. Mit seinen Kollegen überprüft er gleich, ob die Bahn fahrbereit ist.

„Es sind starke Beschädigungen“, sagt Michael Mißlitz. „Wir müssen gucken, ob sich der Rahmen verzogen hat.“ Dank der Feuerwehr kann der Wasserkessel der Lok nachgefüllt werden. Nachdem alles von und unter der Bahn weggeräumt wurde und nach ersten Untersuchungen ist klar: Die Lok kann nicht losfahren. Ersatzteile müssen rangeholt werden. Bis zum Abend sollen Lok und Waggons zumindest bis nach Heiligendamm gebracht werden.

Ob die Strecke dann freigegeben werden kann, kann am Nachmittag noch keiner sagen. Das Gleisbett, über das das Wohnmobil gezogen wurde, muss ebenfalls untersucht werden.

Zusammenstöße mit Molli

Unfälle zwischen Fahrzeugen und dem Molli gibt es immer wieder. So war im Dezember 2020 der Molli am unbeschrankten Bahnübergang in der Ulmenstraße in Kühlungsborn mit einem Auto zusammengestoßen. Nach damaligen Polizeiangaben hatte der 77 Jahre alte Fahrer die Bahn nicht gehört. Im Juni 2020 war ein Autofahrer in der Mollistraße in Bad Doberan mit dem Zug kollidiert.

Auch am Bahnübergang in Wittenbeck gab es schon Unfälle. „Dieses ist ein sehr schwerer Unfall für uns, an einer Stelle, wo es optimale Bedingungen gibt“, sagt Michael Mißlitz in Bezug auf die Einsehbarkeit des Bahnüberganges. Ob es hier in Zukunft einen beschrankten Bahnübergang geben müsse, dazu wollte der Molli-Chef sich noch nicht äußern, das Thema aber in der nächsten Gesellschafterversammlung am Dienstag ansprechen. „Wir sind jetzt in Gedanken bei der Familie des Verstorbenen und wünschen für die Verletzte schnelle Genesung.“

Von Anja Levien