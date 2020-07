Joachim Jung feiert in diesem Jahr sein 50. Berufsjubiläum. All die Jahre konnte er ausbilden und erfolgreich seine Ware verkaufen. Um die 40 Lehrlinge profitieren von seinem Wissen. Doch nun sieht seine Zukunft düster aus.

Töpfermeister Joachim Jung unterrichtet die Hamburgerin Steffi Karwat, die an einem Kurs in seiner Werkstatt in Glashagen teilnahm. Quelle: Sabine Hügelland