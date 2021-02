Bad Doberan

Die Stadt Bad Doberan wird in der neuen Tourist-Information in der Mollistraße bald eine öffentliche Toilette mehr in der Innenstadt haben. Im gemeinsamen Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus sowie Stadtentwicklung und Umwelt wurden die Pläne für den neuen touristischen Anlaufpunkt samt behindertengerechten und barrierefreiem WC in der Stadt vorgestellt und vor allem die Toilettensituation diskutiert. Was laut einigen Mitgliedern weiterhin in der Stadt fehlt: eine Toilette, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche genutzt werden kann.

„Die Funktion der Tourist-Information ist zu informieren, aber auch kulturelle Leistungen anzubieten, Souvenirs zu verkaufen. Wir wollen die Highlights der Stadt vorstellen, das Interesse wecken“, erläutert Architekt Jörn Karwarth vom Rostocker Architektenbüro a97_architekten bei der Vorstellung der künftigen Information.

Bilder von Molli und Münster als optische Highlights

So werden sich Counter mit Arbeitsplätzen für den Verkauf, ein Bereich für Informationen und Flyer, eine Informationswand mit Bildschirmen, ein Fahrrad mit Kartenmaterial, eine Lounge-Ecke sowie Merchandise- und Souvenir-Abschnitte in den ehemaligen Räumen der Mecklenburger Backstuben wiederfinden.

Zudem werden im hinteren Bereich Arbeitsplätze für die Mitarbeiter der Tourist-Information eingerichtet. Als optische Highlights sollen Bilder von Molli und Münster in das Design integriert werden.

Wunsch nach WC-Nutzung unabhängig der Öffnungszeiten

Über den Hofbereich wird es einen Zugang zur öffentlichen Toiletten geben. Die Öffnungszeiten sind an die der Tourist-Information gebunden. Andreas Markgraf (Für Doberan) wollte wissen, ob die Information baulich nicht so geändert werden kann, das eine WC-Nutzung unabhängig der Öffnungszeiten möglich sei. Nach bisheriger Planung würde der Gang zu den Toiletten durch eine Informationswand von der Tourist-Info abgetrennt.

Stadtvertreterin Monika Schneider: „Das generelle Problem einer öffentlichen Toilette in Doberan ist dadurch nicht geklärt.“ Quelle: Die Linke

Auch Monika Schneider (Linke) sprach die WC-Situation an. „Das generelle Problem einer öffentlichen Toilette in Doberan ist dadurch nicht geklärt.“ Es müsse eine Möglichkeit geschaffen werden, diese immer zugänglich zu machen. Dem stimmte auch Wolfgang Scheil (CDU) zu. Diese könnten dann auch bei Abendveranstaltungen in der Mollistraße genutzt werden.

Vandalismus in öffentlichen Toiletten

Bürgermeister Jochen Arenz wies darauf hin, dass sich mit der zusätzlichen Toilette die Situation in Bad Doberan erheblich verbessern würde. Er nehme die Hinweise mit, äußerte aber auch Bedenken. „Wir haben in der Stadt ein anderes Problem. Wir haben die Toiletten beim Lidl für 6000 Euro hergerichtet, zwei Tage später waren sie wieder zerstört.“ Auch die öffentliche Toilette am Münster wäre immer wieder Opfer von Vandalismus. „Das haben wir von Graffiti gereinigt und drei Tage später war es wieder beschmiert.“ Er mache sich Sorgen, wenn das WC in der Tourist-Information immer zugänglich sei, dass auch dieses missbraucht werde.

Dennoch: Im nächsten Haushalt möchte der Bürgermeister Geld für eine weitere Toilette in der Innenstadt in die Hand nehmen. Seine Idee: Diese auf den Kamp zu bauen.

Farbkonzept überzeugt nicht alle

Neben der WC-Situation wurde auch über Farbgestaltung und Informationssystem in der Tourist-Information gesprochen. „Ich sehe sehr viel rot in der Gestaltung. Mir fehlt blau, das Maritime“, sagte Bastian Strahlmann (Für Doberan). So geht es auch Rainer Firzlaff (Linke). „Mir fehlen die Stadtfarben gelb und blau. So hat es etwas von Sparkasse.“ Carsten Großmann (AMU) ergänzte: „Mir geht es auch so. Ich finde das Stadtwappen nirgends dargestellt.“

Angemerkt wurde auch, dass iPads, die die Besucher nutzen können, möglicherweise nicht mehr zeitgemäß seien, da heutzutage fast jeder ein Handy besitze.

Stimmt die Stadtvertretung am 22. Februar dem Nachtrag zum Mietvertrag für die Räume mit der Ostseesparkasse Rostock zu, rechnet Jochen Arenz mit einer Eröffnung der Tourist-Information zum 1. Juni 2021.

Von Anja Levien