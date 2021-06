Kühlungsborn

Die öffentlichen Toiletten der Stadt Kühlungsborn werden saniert. Das ist auch dringend nötig, findet Anwohnerin Gitta Wynne. Sie kritisierte auf der Stadtvertreterversammlung den Zustand der Anlagen. „Die Toiletten am Strandaufgang 2 riecht man, bevor man da ist“, sagte sie. „Und am Hafen ist die Klinke von den Damenklos kaputt.“ Noch immer seien nicht alle öffentlichen Toiletten geöffnet. „Das ist unhaltbar für den Anfang der Saison“, sagte sie. Der Eindruck für ankommende Urlauber sei extrem schlecht.

„Aktuell sind die Strandtoiletten 1 und 2 (am Fulgen) in Kühlungsborn Ost aufgrund von Spülarbeiten der Hauptleitungen gesperrt. Gegebenenfalls folgen hier noch Reparaturen“, teilte Peter Kahl, im Bauamt der Stadt für den Bereich Hochbau zuständig, mit.

Sanierung mehrerer Toiletten nötig

Insgesamt sei die Stadt bemüht, den Zustand der öffentlichen Toiletten zu verbessern. Aber: „Die Sanierung ist schwierig“, sagte Bauamtsleiterin Peggy Westphal auf der Stadtvertretersitzung. Es sei nicht einfach, Firmen zu finden, die die nötigen Arbeiten ausführen. „Wir versuchen das seit zwei Jahren.“

Bisher wurden nach Angaben des Bauamtes die öffentlichen Toiletten im Bahnhof Ost saniert. In den Strandtoiletten 5 und 7 (an der Buhne 8 und am Restaurant „Edel & Scharf“ an der Ostseeallee) seien in letzter Zeit nach Rohrbrüchen zum Jahreswechsel und anschließenden Trocknungsarbeiten immer wieder Reparaturen angefallen. „Diese Toiletten werden wir grundhaft sanieren müssen“, hieß es. Gleiches gelte für die öffentliche Toilette im „Fischhus“ im Stadtteil West. „Dort warten wir auf das finale Angebot für die Sanierung der Toilettenanlage“, teilte Peter Kahl weiter mit.

In der Stadtvertretung wurde das Bauamt gebeten, zu prüfen, ob vorübergehend Dixi-Klos aufgestellt werden könnten, bis alle öffentlichen Toiletten wieder zugänglich sind. Insgesamt gibt es davon in Kühlungsborn etwa 20. Sie sind kostenfrei nutzbar.

Neues öffentliches WC geplant

Eine neue öffentliche Toilette soll bei der 3-Möwen-Halle in der Schulzentrift gebaut werden. Sie kann dann von Besuchern der Minigolfanlage, aber auch von Zuschauern von Fußballspielen auf dem nahe gelegenen Sportplatz genutzt werden. 400 000 Euro sind dafür im Haushalt der Stadt veranschlagt.

Von Cora Meyer