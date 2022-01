Bad Doberan

Nur daraus trinken wäre langweilig: Deshalb hat Katharina Faust einen Rätselbecher erfunden. Darauf sind Buchstaben, die durcheinandergeworfen wurden, ähnlich wie bei Anagrammen. Nur hier muss entschlüsselt werden. „Ich möchte mit den Bechern anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagt die Keramikerin. „Wenn ich die Begeisterung wecken und gleichzeitig das Feuer der Leidenschaft für meine Arbeit entfachen kann, macht mich das glücklich.“

Seit Anfang Dezember ist Katharina Faust am Markt 14 A in Bad Doberan zu finden, an der Schranke auf dem Hinterhof. Ihre Treppe zur Werkstatt und dem Verkaufsraum „Tonglöckchen“ ist mit alten Teekannen, Tassen und anderem dekoriert. Weinballons mit Lichterkette führen seitlich des Hauses in die Werkstatt.

Keramiken sind vorwiegend grün

„Ich bin ein naturverbundener Mensch“, sagt die 39-Jährige. „Deshalb liebe ich die Farbe Grün, wie meine Keramiken vorwiegend sind. Und ich gebe Struktur hinein. Abdrücke von Blumen, Gräsern – jedes Stück ist ein Unikat.“ So wie Menschen eben auch. Ideen zu Kombinationen mit Holz und Keramik hat sie bereits im Kopf.

Für Faust, die ursprünglich aus dem Raum Güstrow stammt, ist es ein Neuanfang. Zwar lernte sie das Handwerk einst in einer ehemaligen Töpferei in Rethwisch. Doch dann ging die junge Frau andere Wege.

Corona ließ sie in die Selbstständigkeit gehen

Nach zehn Jahren in der Gastronomie, wo Keramiken nur Hobby blieb, kam die Sehnsucht immer stärker auf, zum Ursprung zurückzukehren: „Corona gab durch die Schließungen der Restaurants den Anstoß, mich zu verändern.“ Es war eine Zerreißprobe mit der Frage: „Was will ich eigentlich wirklich?“ Bis die Entscheidung fiel, sich selbstständig zu machen. „Ich bin richtig glücklich damit“, macht Katharina Faust deutlich. Wenn wieder Märkte in der Region öffnen, möchte sie ihre Arbeiten zusätzlich dort verkaufen.

Die Rostockerin ist Mutter von zwei Mädchen im Alter von 13 und 16 Jahren – deshalb bleibt sie auch in Rostock wohnen. „Aber mein Lebenspartner kommt aus dieser Gegend und Bad Doberan gefällt mir“, sagt sie. „Es geht ländlich-familiär zu mit guter Infrastruktur. Alles ist schnell zu erreichen.“ Darüber hinaus sei die Stadt künstlerisch geprägt – durch den Kunsthof, den Alexandrinenplatz und andere Keramikerinnen. Mit einigen Künstlern ist sie bereits bekannt: „Das ist das Schöne hier, es ist nicht konkurrenzbelastet.“ Die Stile unterscheiden sich zudem voneinander.

„Ich bin eine klassische Handwerkerin und arbeite an der Drehscheibe“, erklärt Faust. „Mir ist wichtig, dass meine Keramiken auch benutzt werden.“ Neben Gebrauchskeramik bietet sie Jahreszeitliches wie zu Ostern und Weihnachten an: „Und ich habe eine Schmuckkollektion mit Ketten. Bald kommen Ringe und Ohrringe hinzu.“ Gartenkeramiken, etwas zum Hängen und Stellen, sind ebenfalls geplant.

Kurse ab Mitte des Jahres

Töpferkurse möchte die Fachfrau ab Mitte 2022 anbieten. Für Kinder, Erwachsene, Rentner und vielleicht auch speziell für Männer, denn auch sie sind oftmals sehr kreativ, findet sie. Die Resonanz sei schon jetzt gut und Nachfragen vorhanden.

Weil ihre Werkstatt etwas abseits liegt, hofft Katharina Faust drauf, ein Hinweisschild installieren zu dürfen: „Doberans Bürgermeister Jochen Arenz ist auf Zack – er sucht das Gespräch mit den Gewerbetreibenden. Ich fühle mich hier richtig gut aufgehoben.“

Geöffnet ist das „Tonglöckchen“ täglich ab 10 Uhr: „Wenn Licht an ist, bin ich da.“ Darüber hinaus sind auch auf Instagram und Facebook einige ihrer Arbeiten zu finden.

Von Sabine Hügelland