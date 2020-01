Kühlungsborn

Der Campingpark Kühlungsborn gehört zu den Topadressen der Branche, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Das ergab das aktuelle Ranking des Internetportals camping.info.

Platz zwei in Deutschland , Rang drei in Europa

Jedes Jahr bewerten Campingtouristen auf der Plattform ihre Urlaubsplätze nach Kriterien wie Sauberkeit, Freundlichkeit des Personals und Unterhaltungsangeboten. Unter den 23 000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern schafften es fünf Anlagen aus Mecklenburg-Vorpommern unter die Top 100. Die beste Position erreichte von ihnen der Campingpark Kühlungsborn mit Platz zwei in Deutschland und Rang drei in Europa! Auch das Ferien-Camp in Börgerende erreichte mit Platz 58 einen Rang unter den Top 100.

Gute Bewertungen und hohe Auszeichnungen erhielt der Campingpark im Ostseebad Kühlungsborn in den vergangenen Jahren schon mehrfach. Vor allem in Reiseführern von Organisationen wie dem Allgemeinen Deutschen Automobil Club ( ADAC), dem Deutschen Camping Club (DCC) oder dem niederländischen Verband ANWB wird die zwölf Hektar große, direkt an der Ostsee liegende Anlage seit Jahren von den Fachexperten mit hohen Einstufungen versehen und als ideale Urlaubsadresse Campern empfohlen. „Vom ADAC wurden wir gerade wieder als Fünf-Sterne-Superplatz eingestuft. Das ist die höchste Bewertung, die man von dort bekommen kann“, sagt stolz Manfred Sürken, Inhaber des Campingparks. Er berichtet, dass die Inspektoren vom ADAC und den anderen Organisationen stets unangemeldet erscheinen, den Platz besichtigen und nach streng vorgegebenen Kriterien einstufen.

Modern und originell ausgestattete Sanitärgebäude

Die Größe und die technische Ausstattung der Stellflächen, die dem Camper zur Verfügung stehen, werden ebenso unter die Lupe genommen wie die Beschaffenheit der Sanitäranlagen. Die aber sind seit Jahren schon die Aushängeschilder des Platzes und tragen dazu bei, dass sich die Gäste im Campingpark Kühlungsborn wohlfühlen und anderen davon berichten. Fotos von den modern und originell wie stilvoll eingerichteten Sanitärgebäuden kursieren massenhaft im Internet und wurden auch bei camping.info eingestellt.

Dass mit dem Ranking im Onlineportal nicht Inspektoren, sondern die Gäste selbst den Platz so gut bewerten, sei für ihn besonders wertvoll, sagt Manfred Sürken und ergänzt: „Denn dafür, dass sich unsere Gäste bei uns wohlfühlen und gern herkommen, lohnt sich jede Anstrengung.“ Der 70-jährige Wahlkühlungsborner, der im nächsten Jahr mit seinem Team das 30-jährige Bestehen seines Tourismusunternehmens feiert, weiß auch, wem er, neben den Gästen, die den Platz so toll bewertet haben, die Auszeichnung zu verdanken hat: „Das ist das Verdienst unserer Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass der Platz immer in einem Topzustand ist und kümmern sich um die Belange und Wünsche unserer Gäste. Ohne unser tolles Team, das in den vergangenen Jahren richtig gut zusammengewachsen ist, wären wir nicht so weit.“35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören dem Stammteam des Platzes an. In der Hauptsaison kommen dann noch bis zu 20 Saisonkräfte dazu.

Gäste buchen schon langfristig

Seit die Nachricht von der Topbewertung durch das Branchenportal die Runde machte, steht das Telefon in der zurzeit provisorisch eingerichteten Rezeption kaum still. „Das hat die ohnehin große Nachfrage noch mal kräftig angekurbelt“, erzählt Guido Sürken, einer der beiden Geschäftsführer des Campingparks. Schon jetzt buchen Gäste für die Sommer 2021 und 2022, denn die begehrten Komfortstellplätze sind für die Zeit der diesjährigen Sommerferien schon ausgebucht. Aber auch die sogenannte Nebensaison wird immer häufiger von Campern genutzt. Bereits zum dritten Mal in Folge war der Platz jetzt über den Jahreswechsel geöffnet. „Wir waren diesmal total ausgebucht“, berichtet stolz Gunnar Lange, ebenfalls Geschäftsführer im Unternehmen.

Die in einem angemieteten Nachbarhaus untergebrachte Rezeption soll möglichst noch vor Beginn der Sommerferien in den Neubau umziehen, der gerade neben der Einfahrt des Platzes entsteht. „Wir liegen gut im Zeitplan und rechnen damit, dass unser Ziel, im Juni mit dem neuen Empfangs- und Bürogebäude fertig zu werden, erreicht werden kann“, sagt Guido Sürken. Rund 2,2 Millionen Euro investiert der Campingpark in den Neubau. Auch die danach folgende Investition wird schon geplant. „Wir werden nach der Saison damit beginnen, bei einem Teil der Stellplätze den Untergrund zu befestigen und die Flächen neu zu gestalten“, kündigt Sürken Junior an.

Von Rolf Barkhorn