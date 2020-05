Tote Schafe im Landkreis Rostock: Wer tat den Tieren das an?

Jürgenshagen

Es sind grauenvolle Bilder: Tote Schafe liegen auf einer Wiese, einigen fehlt der Kopf, andere liegen ertrunken in einem Gewässer. Einige sind halb verwest, andere blutüberströmt. Schuld daran soll der Halter der Tiere sein. „Amtsveterinäre ermitteln seit März gegen einen Schafhalter in Jürgenshagen“, sagt Michael Fengler, Sprecher des Landkreises Rostock, zu dem der Ort gehört. „Das Veterinäramt arbeitet bei den Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft zusammen.“ Zuvor seien seinen Angaben zufolge mehrere Anzeigen eingegangen.

Eine davon stammt von der Tierschutzorganisation Peta. „Wir haben am 22. April Strafanzeige gestellt“, sagt Krishna Singh, Fachleiter Recht bei Peta in Berlin. Dem seien Hinweise aus der Bevölkerung vorausgegangen. „Augenzeugen haben sich bei uns gemeldet, den Sachverhalt geschildert und Fotos geschickt“, sagt Krishna Singh. Die Beobachtungen seien nicht nur punktuell gewesen. Die Zeugen hätten angegeben, die Vorkommnisse über eine Woche lang beobachtet zu haben. Mit der Strafanzeige hat Peta den Angaben des Justiziars zufolge auch die Fotos an die Ermittler weitergegeben.

Kolkraben hätten Lämmer angegriffen

Krishna Singh ist von den Zeugenaussagen geschockt: „So, wie es geschildert wurde, waren die Zustände katastrophal. Die Tiere haben vor sich hingesiecht. Sie sind ertrunken, verhungert, in den Morast eingesunken. Das muss furchtbar gewesen sein.“ Den Schafen seien absichtlich Schmerzen und Leid zugefügt worden, sagt der Fachleiter. „Das wäre eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Nun müssen die Behörden ermitteln, ob da etwas dran ist.“

Was ist Tierquälerei Laut Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes ist es strafbar, ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund zu töten oder einem Wirbeltier aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zuzufügen oder es zu quälen. Wer deswegen verurteilt wird, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren Gefängnis oder mit einer Geldstrafe rechnen. Außerdem kann ein bis zu lebenslanges Verbot verhängt werden, Tiere zu halten.

Zeugen hätten den Tierschützern weiterhin berichtet, dass die Schafe durch Kolkraben angegriffen worden sein sollen. Lämmern sollen von den Vögeln bei lebendigem Leib Augen ausgehackt worden sein. „Die Herde wurde sich selbst überlassen“, sagt Krishna Singh. Was es noch schlimmer mache: Die Augenzeugen hätten angegeben, den Verdächtigen und zwei weitere Personen bei den Tieren gesehen zu haben. Diese hätten aber angeblich nichts getan, um den Schafen zu helfen.

Ermittlungen gegen den Halter laufen

Aufgrund der Anzeigen kontrollierten dem Landkreissprecher zufolge auch Amtstierärzte die Weide mehrfach. „Sie haben schwere Mängel bei der Schafhaltung festgestellt“, sagt Michael Fengler. „Das waren beispielsweise die Wasserversorgung, der Umgang mit toten Schafen und Lämmern sowie Dokumentationspflichten.“

Gegen den Schafhalter sei deswegen bereits eine Ordnungsverfügung erlassen worden. Er habe jedoch nach Angaben von Michael Fengler nicht alle Auflagen umgesetzt. „Daher ist ein Zwangsgeld von rund 2500 Euro gegen ihn festgesetzt.“ Die Ermittlungen gegen den Schafhalter dauerten an. Er selbst war für Nachfragen nicht zu erreichen.

Weitere Fälle im Landkreis

Der Fall in Jürgenshagen ist nicht der erste dieser Art in der Region. Peta-Angaben zufolge soll es einen ähnlichen Fall in Dummerstorf im Landkreis Rostock gegeben haben. Dabei sollen Schafskadaver sowie mit Schafswolle vermischte Schlachtabfälle achtlos im Gras und auf einem Anhänger abgelegt worden sein. Wie Peta mitteilte, seien die Körper teils stark verwest gewesen und hätten demnach wahrscheinlich schon längere Zeit dort gelegen.

Ganz in der Nähe, in Groß Viegeln, seien gerade vor Kurzem ebenfalls Schafskadaver gefunden worden. Sie hätten nur noch aus Knochen und Wolle bestanden, sagt Krishna Singh. „Die Tiere waren dort unterversorgt.“ Einen direkten Bezug zwischen den drei Fällen könne man bei Peta allerdings nicht herstellen. Eine derartige Häufung in einem Gebiet sei jedoch ungewöhnlich. Auch in den beiden anderen Fällen waren Anwohner mit Hinweisen an die Tierschützer herangetreten. „Wir kennen nur die Fälle, in denen Leute sich bei uns melden“, sagt Krishna Singh. „Das ist sicher nur ein Bruchteil.“

Von Cora Meyer