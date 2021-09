Rerik

Ein toter Schweinswal wurde am Montag in Rerik gefunden worden. OZ-Leserin Melanie Pingel entdeckte das Tier in der Nähe der Teufelsschlucht. Sie macht gerade Angelurlaub in Rerik und alarmierte die Polizei. Zwei Stunden später sei das Tier, das am Bauch schwer verletzt war, abgeholt worden.

„Wer kümmert sich eigentlich um solche Todesfälle?“, fragt sie. Die Polizei kann die Fundstelle nur absichern. Abtransportiert werden tot gefundene Meeressäuger von Mitarbeitern des Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. „Sie werden erstmal eingefroren und dann seziert“, sagt Almut Neumeister, die dort für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Auf diese Weise forsche man nach den Ursachen für den Tod der Tiere.

Zuletzt war vor zehn Tagen in der Wismarbucht ein toter Schweinswal angespült worden.

Funde und Sichtungen online melden

Funde oder Sichtungen von Tieren können auf der Internetseite www.deutsches-meeresmuseum.de gemeldet werden. „Man kann sich aber auch telefonisch oder per Mail an uns wenden“, sagt Almut Neumeister.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Rerik Meeressäugetiere gesichtet werden. Anfang Mai rückte die Polizei zum Schutz einer Robbe im Bereich Campingplatz Meschendorf aus. Das teilte Kristin Hartfil, Sprecherin der Polizeiinspektion Güstrow, mit. Vom Bund für Umwelt und Naturschutz sei eine Absperrung zur Verfügung gestellt worden, um dem Jungtier etwas Ruhe zu verschaffen, bis das Muttertier vom Jagen zurückkommt.

Tiere in Ruhe lassen

Wer am Strand Robben, Seehunde oder Ähnliches sieht, sollte sie in Ruhe zu lassen und nicht versuchen, die Tiere ins Meer zu tragen. Hunde sollten im Umkreis angeleint werden. Nach Angaben von Kristin Hartfil sei es in den letzten Jahren vermehrt zu Robbensichtungen gekommen.

Von Cora Meyer