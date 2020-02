Tourismus-Chefin: Bad Doberan fehlt eine Bummelmeile

Bad Doberan

Münster, Molli, Meer – Bad Doberan und Heiligendamm haben für Gäste einiges zu bieten. Neben den Sehenswürdigkeiten gibt es viele kulturelle Veranstaltungen. Tourismus-Chefin Danielle Zimmermann sieht noch Potenzial in der Stadt: beim Angebot für Wellness und Gesundheit und im Einzelhandel. Um die Stadt für Touristen attraktiver zu machen, werden in diesem Jahr bereits Projekte angeschoben und umgesetzt.

335 000 Übernachtungen zählten Bad Doberan und Heiligendamm 2019. Damit liegt die Stadt auf dem Niveau von 2018. „Die Moorbadklinik und die Medianklinik machen mehr als 60 Prozent der Übernachtungen aus“, sagt Danielle Zimmermann. Viele Patienten der Moorbadklinik kämen in die Innenstadt, um hier zu bummeln. „Die Chancen, die wir hier haben, nutzen wir nicht richtig. Patienten bringen Kaufkraft, doch der Einzelhandel hat nicht durchgehend geöffnet“, sagt Danielle Zimmermann und meint damit vor allem die Öffnungszeiten am Wochenende.

Viele Kulturangebote in der Stadt

Trotz Bäderregelung nutzten nur die wenigsten Einzelhändler die Möglichkeit, auch sonntags zu öffnen. „Viele Gäste gucken sich das Münster an, aber am Ende fehlt uns eine Bummelmeile.“ Die könnte auch Gäste aus Kühlungsborn in die Münsterstadt locken. Sicher fehlten auch im Einzelhandel Mitarbeiter und es sei nachvollziehbar, wenn die Inhaber einen Tag frei machen, so Zimmermann. Dass die Gewerbetreibenden aber vielleicht am Wochenende öffnen und in der Woche Ruhetage einlegen, sei ein Denkprozess.

Danielle Zimmermann, Leiterin der Tourist-Information Bad Doberan: „Die Chancen, die wir hier haben, nutzen wir nicht richtig. Patienten bringen Kaufkraft, doch der Einzelhandel hat nicht durchgehend geöffnet.“ Quelle: Anja Levien

Als kleine heimliche Kulturhauptstadt bezeichnet Danielle Zimmermann Bad Doberan. Denn dank Münster, Museum und Vereinen gebe es einen bunten Strauß an Angeboten, was Führungen, Lesungen und andere Veranstaltungen betreffe. Um diese besser zu vermarkten, sei es dieses Jahr wichtig, einen neuen Standort für die Tourist-Information zu finden, die derzeit im Erdgeschoss des Rathauses auf kleinem Raum untergebracht ist.

Liegt die Tourist-Information an einem präsenteren Ort, könne viel mehr über die Stadt erzählt und informiert werden. „Ich denke, auch die Stadtführungen werden dann besser gebucht. Im Rathaus haben wir nicht richtig den Draht zu den Touristen. Die wenigsten finden den Weg zu uns“, sagt Zimmermann.

Mehr Gäste im Kloster als in Tourist-Info

Das wird vor allem deutlich, wenn man auf die Zahlen des Besucherzentrums im Klostergelände schaut. „Wir haben mehr tägliche Besucher im Besucherzentrum gehabt als in der Tourist-Information.“ Dank des Vereins der Freunde und Förderer des Klosters Doberan konnte auch am Wochenende geöffnet werden und ist seit Januar auch in der Nebensaison sonnabends und sonntags geöffnet.

Ein Magnet im Klostergelände ist das Münster. 160 000 Besucher zählt es jährlich. Ein Defizit: „Es mangelt an einem Wegeleitsystem. Da sind wir dran, das dieses Jahr zu verbessern.“

Auch in Heiligendamm wird 2020 an der Beschilderung gearbeitet. An den Strandaufgängen sollen unter anderem kindgerechte Symbole auf den Schilder zu finden sein, die bei der Orientierung helfen. Auch der Strand werde aufgewertet mit Spielgeräten, einer besseren Kennzeichnung des Nichtraucherbereiches und deutlicherer Sichtbarkeit der Strandascher, zählt die Tourismuschefin auf.

Heft informiert über Stadt

In diesem Jahr wird es auch einen Gästelotsen geben, der derzeit erarbeitet wird. In dem Heft werden Einheimische und Urlauber über Sehenswürdigkeiten, Galerien und Ateliers informiert und haben einen kulinarischen Wegweiser in der Hand, so Zimmermann.

Während die Hotels und Pensionen von Mai bis September sehr gut gebucht seien, sieht die Tourismus-Chefin in der Nebensaison noch Chancen. „Dafür müssen wir noch Angebote stricken, um die Gäste nach Doberan zu locken.“ Vor allem ein Angebot für Wellness und Gesundheit fehle. „Es fehlt ein Wellnesshotel in Bad Doberan.“

Von Anja Levien