André Tessenow, Geschäftsführer des Ferienparks „ Seepferdchen“ im Ostseebad Nienhagen, hält an dem Bau von Mitarbeiter-Wohnungen für den Ferienpark fest. Die Gemeindevertreter hatten das Vorhaben zuletzt im Dezember 2018 abgelehnt. Jetzt startet der 45-Jährige einen neuen Anlauf. Im Bauausschuss wurden die Wohnungen kontrovers diskutiert. Im Raum steht die Befürchtung, dass der Investor hier Ferienwohnungen statt Dauerwohnungen baut. Dem widerspricht André Tessenow.

Auf dem Gelände des Ferienparks, neben dem Verwaltungsgebäude, möchte der Geschäftsführer 16 Wohnungen für Mitarbeiter sowie acht Zimmer für Saisonkräfte schaffen. Dafür muss der Bebauungsplan (B-Plan) geändert werden. Der Bauausschuss sollte nun entscheiden, ob die Gemeinde einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor über die Kostenübernahme für die B-Plan-Änderung abschließt.

Investor stellte Vorhaben mehrfach vor

Wie Bürgermeister Uwe Kahl ( CDU) mitteilt, habe Tessenow nach der Ablehnung der Gemeindevertreter neue Unterlagen vorgelegt, das Baufeld verkleinert und die Gebäudehöhe verändert. Mehrfach habe er sein Vorhaben den Gemeindevertretern vorgestellt. Das bestätigt Tessenow.

Uwe Kahl, Bürgermeister Nienhagen: „Wir sind jetzt schon vier Jahre dabei und dürfen den Unternehmer nicht verprellen.“ Quelle: Sabine Hügelland

„Die Gemeinde, überwiegend die Opposition, ist der Meinung, ich würde da versuchen, Ferienwohnungen zu bauen“ sagt Tessenow. „Man unterstellt mir, etwas anderes im Schilde zu führen.“ Das sei hanebüchen. Daher habe er ein Schreiben verfasst, indem er mitteilte, dass er pro Wohnung 100 000 Euro zahle, wenn er diese als Ferienwohnung nutze. „Ich habe gedacht, vielleicht hilft das den Kritikern“, sagt Tessenow.

Aus dem Schreiben zitiert Bauausschussvorsitzender Haie-Jann Krause ( CDU) im jüngsten Bauausschuss. „Ich denke damit ist viel im Sinne der Vertrauensbildung gemacht. Mitarbeiterwohnungen sind notwendig“, so Krause.

Bauausschussmitglieder haben Bedenken

Nicht alle Bauausschussmitglieder sind überzeugt. „Warum müssen zusätzliche Wohnungen gebaut werden, wenn er andere leerstehende Wohnungen hat“, sagt Johanna Ferretti (Grüne) und bezieht sich damit auf solche in Elmenhorst. „Ich bin gegen das Vorhaben. Ich kann den Angaben nicht ganz Glauben schenken“, sagt sie und befürchte die Umnutzung in Ferienwohnungen.

Kommentar zum Thema: Gemeinsamen Weg für Nienhagen finden

Auch Wolfgang Lange ( BIG) lehnt die Beschlussvorlage zum städtebaulichen Vertrag ab. „Ich hätte ein Dokument erwartet, das rechtmäßig sicherstellt, dass es Mitarbeiter-Wohnungen bleiben.“ Mit Blick auf die anhaltende Auseinandersetzung des Ostseebads Nienhagens mit der Stadt Rostock über den Wohnungsbau im Stadt-Umland-Raum halte er es zudem für riskant, weitere Wohnungen zu schaffen. „Damit gießen wir Öl ins Feuer“, so Lange. Er sei dafür, Unternehmer im Ort zu unterstützen, aber für die Mitarbeiter-Wohnungen sehe er andere Lösungen und verwies auf Wohnraum in Elmenhorst, Lichtenhagen und Lütten Klein.

Bürgermeister: Unternehmer nicht verprellen

„Wir sind jetzt schon vier Jahre dabei und dürfen den Unternehmer nicht verprellen“, wirbt Uwe Kahl für eine Zustimmung. „Unternehmer, die den Tourismus vor Ort sicherstellen und damit auch Geld in die Gemeinde bringen, sollten nicht solche Steine in den Weg gelegt werden“, befindet auch Krause. Eine monetäre Verpflichtung müsse vertraglich festgehalten werden. Sieht auch Peter Zemelka ( CDU), der als Gemeindevertreter am Bauausschuss teilnahm, so: „Wir brauchen Mitarbeiterwohnungen, aber eine harte Klausel muss im Vertrag drin sein, dass er an eine Strafe gebunden ist.“

„Mitarbeiter für die Gastronomie zu finden, ist Goldstaub“, sagt Sven Striggow ( CDU), der fragte, ob der Investor etwas getan hätte, da ein Unterton in der Diskussion rauszuhören sei. Am Ende stimmten die CDU-Vertreter für den Vertrag, Grüne und BIG dagegen, Erik Meyer ( SPD) enthielt sich.

Wohnungen für Standortsicherung

„Ich brauche die Mitarbeiterwohnungen, um den Geschäftsbetrieb und den Standort abzusichern“, sagt André Tessenow, der den Park seit 2014 betreibt. Bei 90 Prozent der Bewerbungen werde er gefragt, ob er eine Wohnung zur Verfügung stellen könne. Auch andere Unternehmen im Ort würden sich für Mitarbeiter-Wohnungen interessieren und können vom Neubau profitieren. Bis zu 70 Prozent des Wohnraums würde er selbst benötigen. In Elmenhorst habe er keine Wohnungen, sagt Tessenow. Und ein Bus nach Lütten Klein fahre auch nicht immer.

400 Betten im Ferienpark

400 Betten hat er im Ferienpark „ Seepferdchen“. 23 Mitarbeiter seien fest angestellt, hinzu kämen von Ostern bis Ende September 60 Saisonkräfte. Die Arbeitszeiten seien zum Teil auch über den Tag verteilt beispielsweise von 7 bis 12 und 17 bis 21 Uhr. Dazwischen hätten die Mitarbeiter Freizeit. Das Personal komme zu 75 Prozent in der Saison aus dem Ausland. In Nienhagen hätte er ein eigenes Grundstück, um Mitarbeiterwohnraum zu schaffen.

„Ich bin gewillt, alles zu tun, damit die Gemeinde erkennt, dass es nicht in Richtung Ferienwohnungen geht“, sagt Tessenow. Er könne auch gar keine zusätzlichen Ferienwohnungen bewirtschaften. Der Investor stellt nach der jahrelangen Diskussion auch die Frage, um was es eigentlich geht: die Entwicklung der Gemeinde oder persönliche Empfindlichkeiten.

Von Anja Levien