Das planen Kühlungsborner Touristiker für 2020

Kühlungsborn

Sport, Feste und Konzerte: Die Planung der Kühlungsborner Touristiker steht größtenteils. Einer der Höhepunkte des Jahres wird der Multivan Surf Cup sein, der im September in dem Ostseebad Station macht. Die ranghöchste deutsche Regattaserie im Windsurfen war bereits in vorigen Jahren zu Gast in Kühlungsborn, diesmal ist hier allerdings der Abschluss-Stopp von insgesamt sechs an Nord- und Ostsee. „Darauf freuen wir uns“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). Geplant sei, das Fahrerlager auf dem Campingplatz einzurichten. „Das war für uns eine Bedingung, den Surf Cup hier stattfinden zu lassen“, sagt Ulrich Langer. Um den Zuschauern den besten Blick auf die Wettkämpfe vom 2. bis zum 5. September 2020 zu bieten, soll eine Tribüne auf dem Baltic Platz errichtet werden. Auch ein Landprogramm sei geplant. „Die Rahmenbedingungen stehen fest, jetzt geht es um die Details.“

Zur Galerie Im kommenden Jahr hat das Ostseebad Einheimischen und Gästen wieder einiges zu bieten.

Konzertgärten wieder umfangreich bespielt

Einen guten Blick auf eine andere Sportveranstaltung sollen die Kühlungsborner und ihre Gäste vom Konzertgarten Ost haben. Hier wird im kommenden Jahr im Juni die Fußball-Europameisterschaft übertragen. „Wir zeigen alle Spiele der deutschen Mannschaft und alle ab dem Achtelfinale“, sagt der TFK-Geschäftsführer. Die TFK hält an bewährten Veranstaltungen fest. So sollten beispielsweise die Konzertgärten wieder so bespielt werden wie in den Jahren davor. „Jeder hat seinen eigenen Charme.“ Die Planung sieht unter anderem Konzerte, Kunsthandwerkermärkte, Benefiz-Veranstaltungen und ein Fußballturnier an der Spielkonsole Playstation vor.

Das Plein Air Festival soll es ebenfalls wieder geben, ebenso das Ostsee-Open-Air. In diesem Jahr hatte das Konzert von Alex Christensen und dem Berlin Orchestra wegen eines Unwetters abgesagt werden müssen. „Wir haben Erfahrungen gemacht, die Einfluss auf unsere Planungen nehmen werden“, sagt Ulrich Langer. Wir haben da jetzt eine höhere Sensibilität.“ Generell müsse man sich bei Veranstaltungen auf Veränderungen des Wetters einstellen. „Wir brauchen einen höheren Sicherheitsstandard“, sagt der TFK-Geschäftsführer.

Weitere Veranstaltungen Insgesamt 87 Kurkonzertesoll es im kommenden Jahr von Mai bis September in beiden Konzertgärten geben. 80 Kinderveranstaltungensind geplant 15 Kunsthandwerkermärkte soll es geben. Darüber hinaus sind in den Konzertgärten Tanzkurse und andere Sonderveranstaltungen geplant. Weitere Informationen gibt es auf www.kuehlungsborn.de

Familienfest zu Pfingsten

Die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH geht aber auch mit neuen Ideen in das kommende Jahr. So sei etwa zu Pfingsten ein Familienfest auf dem Baltic Platz geplant. „Gerade da kommen viele Familien mit Kindern in den Ort“, sagt Ulrich Langer. Es solle aber ein Fest nicht nur für Gäste, sondern auch für die Kühlungsborner sein.

Außerdem denken die Touristiker über eine Zusammenarbeit mit der Kunsthalle nach. „Man könnte die Veranstaltungen, wie beispielsweise die Jazztage, auf die Stadt ausweiten.“ Das sei ein Wunsch des Kunsthallen-Chefs Franz Norbert Kröger gewesen. „Dem kommen wir gerne nach“, sagt der Geschäftsführer der TFK. Stadt und Kunsthalle arbeiten bereits beim Plein Air Festival zusammen. „Die Kooperation könnte man durchaus noch ausweiten.“

Touristiker ziehen positive Bilanz

Insgesamt ist er zufrieden: „Das zu Ende gehende Tourismus-Jahr schätzen wir als gut ein“, sagt Ulrich Langer. Es habe auf hohem Niveau gelegen. „Wir verzeichnen bei Gästeankünften ein leichtes Plus, bei den Übernachtungszahlen ein leichtes Minus.“ Das läge möglicherweise daran, dass sich das Reiseverhalten der Gäste ändere. „Laut unseren Umfragen kommen sie in der Regel zweimal im Jahr, dafür aber nur für einen kürzeren Zeitraum“, sagt der TFK-Chef. Die Statistik sei allerdings noch nicht final. Im kommenden Jahr werde sie umfangreicher sein können, weil die Daten dann voll und ganz vom neuen Meldescheinsystem erfasst würden. Dann könnten auch die Gastgeber zielgenauer auf die Entwicklungen reagieren.

Von Cora Meyer