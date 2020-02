Bastorf

Das Ökosystem Ostsee zum Anfassen – das soll ein neues Umwelt-Erlebniszentrum bieten, das Josefin Kejla und Christian Wolfinger aus Kühlungsborn bauen wollen. Unter dem Namen „Klimaversum“ wollen die beiden dort Fragen der Klimaveränderung in Bezug auf die Ostsee, aber auch auf Flüsse und Seen in Mecklenburg-Vorpommern beantworten. Multimedial mit bespielbaren LED-Fußböden und vielen Exponaten zum Anfassen und Mitmachen.

Denn eine wichtige Zielgruppe sind neben Touristen und Familien auch Schulklassen. „Das Klimaversum ist ein außerschulischer Lernort für junge Menschen, die in der Zukunft die Verantwortung für unsere Welt tragen werden“, sagt Christian Wolfinger.

Besucher sollen Klimabotschafter werden

Für die Umsetzung ihrer Idee haben er und seine Mitgeschäftsführerin sich Hilfe bei der süddeutschen Agentur Flad & Flad geholt. Das Unternehmen hat bereits die Klima-Arena in Sinsheim in Baden Württemberg entwickelt. Hier investierte Fußball-Mäzen Dietmar Hopp 40 Millionen Euro. Thema der multimedialen Ausstellung ist ähnlich wie beim geplanten Klimaversum der Klimawandel. Das Thema liegt auch Josefin Kejla und Christian Wolfinger am Herzen. Sie wollen sich jedoch auf Mecklenburg-Vorpommern spezialisieren.

Die Auseinandersetzung mit dem Klima sei keine Modeerscheinung, sagt der Tourismus-Kaufmann. „Sie wird uns mit Sicherheit weiter beschäftigen.“ Und seine Geschäftspartnerin ergänzt: „Es findet ein Wandel statt, den man gut unterstützen kann.“

Die Zuschauer könnten Botschafter werden, die die in der multimedialen Ausstellung vermittelten Ansätze auch in ihrem Umfeld verbreiten. Die Inhalte haben Wissenschaftler zusammengetragen, die mit Flad & Flad zusammenarbeiten. „Das ist alles belegt mit Quellen und wird auch laufend aktualisiert, wenn es neue Erkenntnisse gibt“, sagt Josefin Kejla, die eine Physiotherapiepraxis für Mensch und Hund betreibt.

Nach Absage von Bastorf neuer Standort gesucht

Das Klimaversum soll sich in zwei Bereiche teilen. Der Entwurf des Gebäudes sieht vor, dass es neben den Ausstellungsräumen auch Platz für Veranstaltungen, Tagungen und Gastronomie geben soll. Das zweistöckige Gebäude wird sich, wenn es denn gebaut wird, über zwei Etagen und eine Fläche von rund 2200 Quadratmetern erstrecken. Auch das begrünte, 1200 Quadratmeter große Flachdach wollen die Geschäftsführer nutzen, um Wissen zum Thema Ökosystem Ostsee, Flüsse und Seen in Mecklenburg-Vorpommern zu vermitteln.

Ursprünglich sollte Bastorf der Standort sein. Die beiden hatten dort bereits ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück am Leuchtturm gekauft. In der Umgebung betreibt Christian Wolfinger seit sieben Jahren eine Schwarzlicht-Minigolf-Anlage.

Das Vorhaben scheiterte jedoch an der Gemeindevertretung. Die erteilte den Plänen eine Absage. „So etwas passt hier nicht hin“, sagt Bürgermeister Marko Porm. Josefin Kejla und Christian Wolfinger kann das nicht aufhalten. Sie suchen jetzt nach einer Alternative. „Wir sind im Gespräch mit mehreren Gemeinden, im Landkreis Rostock und auch darüber hinaus“, sagt Christian Wolfinger. Dort sei man sehr interessiert. „Ich bin zuversichtlich.“

Leuchtturmprojekt für ganz MV

Ursprünglich wollten die beiden Kühlungsborner bereits 2021 mit dem Bau des Klimaversums beginnen. Nachdem Bastorf als Standort wider Erwarten nicht infrage kommt, ist der zeitliche Rahmen wieder offen. Josefin Kejla und Christian Wolfinger glauben aber weiterhin an ihr Vorhaben. Sie sehen es als „einmaliges Leuchtturmprojekt für Mecklenburg-Vorpommern“.

„Damit es sich trägt, brauchen wir 100 000 Besucher im Jahr“, sagt Christian Wolfinger. Das sei sehr wahrscheinlich. Der Geschäftsführer vergleicht das Klimaversum beispielsweise mit dem Naturerlebniszentrum Müritzeum in Waren, zu dem Besucher auch weitere Wege auf sich nehmen würden. „Das Erlebniszentrum besitzt durch seine Einzigartigkeit eine besondere Strahlkraft für die Region und kann damit zusätzliche Impulse bringen“, sagt Christian Wolfinger. „Wenn es funktioniert, würde das Klimaversum alle bereichern“, sagt Josefin Kejla. „Nicht nur die Besucher, sondern auch die Gemeinde und den Tourismus im Land.“

Mehr zum Thema

Von Cora Meyer