Tradition in Dörfern: Tannen in Flammen

Tessin

Der Weihnachtsbaum hat ausgedient. Abgeschmückt wird das Festtagsgrün nun vor die Tür gesetzt. Doch wohin mit dem Nadelbaum? Vielerorts laden Gemeinden und freiwillige Feuerwehren zur öffentlichen Verbrennung der Tannenbäume. Schon traditionell treffen sich Einwohner hier bei Glühwein und Grillwurst und sehen ihre Tanne in Flammen aufgehen. So zum Beispiel am Sonnabend, den 11. Januar, um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Mönchhagen. „Wir freuen uns auf einen schönen Abend mit Ihnen“, erklärt Wehrführer Marcel Kuhz.

Am 11. Januar lodert das Rövershäger Neujahrsfeuer ab 16 Uhr auf der Festwiese neben dem Feuerwehrgerätehaus. Um 17 Uhr werden an diesem Tag auch in Pölchow am Gerätehaus zum nunmehr siebenten Mal die Tannenbäume unter Aufsicht der Feuerwehrkameraden in Brand gesteckt. Und die Freiwillige Feuerwehr Damm/Reez lädt um 18 Uhr zum Lagerfeuer an Tannenbäumen.

Tessiner halten an Tradition fest

An der Tradition des Weihnachtsbaumverbrennens halten auch die Tessiner fest. Wie in den Jahren zuvor sind am 11. Januar auf dem Platz vor der alten Zuckerfabrik kleine Buden aufgebaut, an denen es Gegrilltes sowie warme und kalte Getränke zur Stärkung gibt. Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr hat die Veranstaltung, die um 17 Uhr beginnt, organisiert. „Wir sichern das Feuer ab“, sagt Wehrführer Lars Freitag. Eingesammelt werden die abgeschmückten Bäume tags zuvor, am 10. Januar.

Am 30. Dezember hatten die Tessiner Kameraden ihre letzten Brandeinsätze im Jahr 2019. „Kleine Fälle“, beruhigt der Wehrführer. Auf einer Weide zwischen Vilz und Thelkow hatte sich ein Misthaufen entzündet. „Der Landwirt hat den Haufen mit einem Radlader auseinandergerissen und die Sache war schnell erledigt“, erklärt Freitag. Am Abend mussten die Kameraden dann noch einmal ausrücken. Ein Feuerwerkskörper hatte eine Garage in Vilz in Brand gesetzt. „Aber auch dieses Feuer konnte schnell gelöscht werden“, sagt Freitag, der auf 33 Aktive in der Wehr setzen kann. Allerdings werden auch weiter Ehrenamtler für den Freiwilligendienst in der Feuerwehr gesucht, „Vor allem um die Tageseinsatzbereitschaft sichern zu können“, wie Freitag betont.

Technische Hilfeleistungen der Wehren nehmen zu

Rückblickend resümiert der Tessiner Wehrführer, dass sich die Einsätze 2019 verdoppelt haben. „Rücken wir im Schnitt etwa 30-mal pro Jahr aus, hatten wir im vergangenen Jahr 63 Einsätze“, erklärt Freitag. Die technischen Hilfeleistungen nähmen deutlich zu. So musste die Wehr an einem Unwettertag allein achtmal raus, um Wasser aus überschwemmten Kellern abzupumpen. „Bei weiteren acht Unwettereinsätzen an diesem Tag hatten wir Hilfe von den umliegenden Wehren“, berichtet Freitag.

Die Nachbargemeinde Sanitz sagt in diesem Jahr das Traditionsfeuer ab. „Viermal haben wir zusammen mit einem Eventveranstalter das Tannenbaumverbrennen ermöglicht“, sagt Wehrführer Wilfried Matisseck. Der Partner sei nun ausgestiegen „und allein kriegen wir das nicht gewuppt“, bemerkt Matisseck. Die Gemeinde Cammin lädt indes am 11. Januar zum gemütlichen Feuer, ab 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Die Bäume werden an diesem Tag ab 7.30 Uhr an der Grundstücksgrenze eingesammelt. Wer jedoch seinen abgeschmückten Tannenbaum selbst mitbringt, dem wird ein Glühwein gratis zugesichert.

Kameraden sammeln Tannenbäume morgens ein

„Tannen in Flammen“ heißt es am Freitag, dem 10. Januar, von 18 bis 22 Uhr in Kritzmow. Die Einwohner der Gemeinde treffen sich am Gerätehaus in der Satower Straße. Mit dem abgeschmückten Weihnachtsbaum im Gepäck, der dann im Feuer landet. Auf einen Baumbesitzer wartet eine Überraschung, er kann mit etwas Losglück ein Wellnesswochenende in Binz auf Rügen gewinnen. Gleich in der Nachbarschaft lädt die Freiwillige Feuerwehr Stäbelow am 11. Januar zum Neujahrsfeuer. Die Tannenbäume werden morgens ab 9 Uhr eingesammelt, ab 17 Uhr gibt es dann ein gemütliches Beisammensein am Dorfplatz am Teich. Die Prisannewitzer müssen ihren ausgedienten Weihnachtsbaum noch einige Tage länger hüten, wenn sie ihn beim dritten Tannenbaumverbrennen der freiwilligen Feuerwehr am 18. Januar um 18 Uhr in Flammen aufgehen sehen wollen.

Entsorgung auch auf Wertstoffhöfen möglich

Möglich ist natürlich auch die Entsorgung der Festbäume auf den Wertstoffhöfen des Landkreises als Strauchschnitt. Nur im Monat Januar können Nordmanntanne, Fichte und Co. auch zur Abholung an Abfuhrtagen neben die Biotonne oder, wenn nicht anders möglich, neben die Restabfalltonne, gelegt werden. Der Landkreis Rostock verweist jedoch darauf: Jeder nicht dem Eigenbetrieb angediente Baum verringert die Entsorgungskosten. Die umweltfreundlichste Verwertung des ausrangierten Weihnachtsbaumes sei das Belassen auf dem Grundstück. „Zum Beispiel bietet der grob zerkleinerte Baum, zu einem Reisighaufen aufgeschichtet, Unterschlupf und Lebensraum für viele Kleintiere“, heißt es in einer Empfehlung des Eigenbetriebes.

Von Doris Deutsch