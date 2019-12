Treffpunkt Suppenküche: Deshalb kommen die Gäste 

Bad Doberan

11 Uhr, die ersten Gäste stehen schon vor der Tür des Treffpunkts Suppenküche im Amtshaus Bad Doberan. Walter und Monika Frehse kommen seit elf Jahren zum Mittagessen hierher. „Es gefällt uns super, man geht raus, lernt Leute kennen, redet miteinander“, sagt Monika Frehse.

Andreas Schmitz kennt die beiden, bringt ihnen das Essen. Er ist seit fünf Jahren beim Treffpunkt Suppenküche, hat eine halbe Stelle. „Es macht Spaß, das Bedienen liegt mir. Wenn ich kochen würde, würde keiner wiederkommen“, sagt der Bad Doberaner und lacht. „Hier kann man vieles erleben.“

Damit der Treffpunkt, der in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan ist, erhalten bleibt, unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr dieses Projekt.

Lesen Sie auch: Treffpunkt Suppenküche braucht dringend Hilfe

Elke Müller hilft jetzt ehrenamtlich im Treffpunkt Suppenküche, kann sich noch gut an ihren ersten Eindruck hier erinnern. Quelle: Anja Levien

Auf den Tischen stehen Teller mit Kuchen und belegten Broten. Wer möchte, kann Tee, Kaffee oder Saft trinken. Zwei warme Mahlzeiten gibt es täglich, zwischen 80 und 100 Essen werden im Schnitt pro Tag serviert.

Als Elke Müller das erste Mal im Treffpunkt Suppenküche essen war, sei sie positiv beeindruckt gewesen. „Ich habe mir das nicht so vorgestellt“, sagt die 76-Jährige, die sich jetzt ehrenamtlich hier engagiert. Andreas Schmitz nickt: „Der Name Suppenküche macht den Eindruck, es sei ein Ort für Bedürftige, aber wir sind für alle da. Wir sind der Treffpunkt Suppenküche.“

Jeder gibt, so viel er kann und möchte

Und so kommt wirklich jeder hier zum Mittagessen und Beisammensein. Walter und Monika Frehse haben ihren festen Platz im Treffpunkt. Auch die Enkelkinder nehmen sie mal mit. „Es ist hier eine tolle Atmosphäre, wir fühlen uns aufgehoben“, sagt Monika Frehse. „Um ehrlich zu sein, es spart auch, als wenn ich selber kochen würde.“ Die Bad Doberanerin habe nur eine kleine Rente. Auch ihr Mann bekomme nicht viel. Hauptsächlich ginge es aber darum, täglich raus und unter Leute zu kommen. Und so geben die beiden für das kostenlose Essen ab und zu was in die Spendenmilchkanne.

Das Spendenkonto Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG 2019 für den Treffpunkt Suppenküche. Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung. IBAN DE 21 1305 0000 0201 1066 80BIC NOLADE21ROSEmpfänger: Treffpunkt SuppenkücheBetreff: „Helfen bringt Freude 2019“ Die Spender werden in der Ostsee-Zeitung namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

Cissoko Abou Cidi hat im Treffpunkt Suppenküche Freunde gefunden und Menschen, denen er vertrauen kann. Er stamme aus Mauretanien, habe hier Essen und Kleidung bekommen. Seit fast fünf Jahren kommt Jemane Tesfaldet in den Treffpunkt. „Ich komme zum Essen und Trinken her, habe Spaß und treffe Freude“, sagt der 33-Jährige. Als er ein Problem mit der Stromabrechnung hatte, sei ihm hier geholfen worden.

„Klar kommen die Leute zum Essen her“, sagt Andreas Schmitz. „Aber man trifft sich hier auch und spricht über Probleme.“

Lesen Sie auch

Von Anja Levien