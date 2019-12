Treffpunkt Suppenküche: Mitarbeit ohne Vorurteile

Bad Doberan

Egal welchen kulturellen, finanziellen oder gesundheitlichen Hintergrund jemand hat, im Treffpunkt Suppenküche in Bad Doberan ist jeder willkommen. Wer möchte, bekommt hier montags bis freitags eine warme Mahlzeit oder kann mitarbeiten. Beide Angebote nutzen die Schüler der Regenbogenschule Bad Doberan.

„Die größeren Schüler sind öfter hier und absolvieren ein Praktikum“, erläutert Lehrer Rüdiger Hess. Viele Jungen und Mädchen, die eine Beeinträchtigung haben, lernen die Arbeitswelt in den Werkstätten des Michaelswerks in Rostock und Kröpelin kennen, mit dem Treffpunkt Suppenküche gebe es einen weiteren Partner, wo die Kinder in die Arbeitswelt reingucken könnten. „Praktika sind wichtig, um die Kinder auf den Beruf vorzubereiten, und sie lernen dabei, ausdauernd zu arbeiten“, sagt Rüdiger Hess. Sie kämen aus dem Schulbereich raus und sammelten zusätzliche Erfahrung.

Einladung zur Mitarbeit für jeden

„Ab Januar haben wir drei Schüler der Regenbogenschule, die bei uns ein Praktikum machen“, sagt Barbara Niehaus, Leiterin des Treffpunkts Suppenküche. Sie würden in der Küche eingesetzt, könnten das Lager sortieren oder helfen beim Bedienen der Gäste oder der Vorbereitung des Raumes. „Wir laden Menschen mit Beeinträchtigungen ein, bei uns mitzuarbeiten“, sagt Barbara Niehaus. So gebe es im Treffpunkt auch einen Tisch für Rollstuhlfahrer. „Wir arbeiten nicht mit Behinderten, sondern sie arbeiten mit uns zusammen.“

Treffpunkt Suppenküche Seit 2008 gibt es den Treffpunkt Suppenküche. 500 Gäste kommen jede Woche, zwischen 80 und 100 Essen werden täglich kostenlos rausgegeben, zwei Mahlzeiten täglich gekocht. 35 Ehrenamtler zählt der Treffpunkt Suppenküche, die von Montag bis Freitag helfen. 11 bis 14 Uhr: In der Zeit ist der Treffpunkt im Amtshaus, Klosterstraße, für jeden geöffnet, es gibt eine warme Mahlzeit, Kuchen, Brot, Getränke.

Nicht nur Schüler der Regenbogenschule absolvieren hier ein Praktikum für die berufliche Frühorientierung, Schüler der Kampschule können für das „Produktive Lernen“ im Treffpunkt mitarbeiten. Die Ehrenamtler fangen zudem Jungen und Mädchen auf, denen die Orientierung auf dem Arbeitsmarkt fehlt, die straffällig geworden und auf die schiefe Bahn geraten sind.

Fördermittel stehen nicht mehr zur Verfügung

Der Treffpunkt Suppenküche ist in Trägerschaft der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan. Sie stellt die Räume und trägt das finanzielle Risiko. Seit 2008 finanziert sich der Treffpunkt über Spenden und Fördermittel. Durch finanzielle Hilfen der Europäischen Union konnten bisher die drei festen Mitarbeiter bezahlt werden. Doch diese Unterstützung fehlt jetzt. Damit der Treffpunkt Suppenküche erhalten bleibt und das Engagement für Kinder und Jugendliche weitergehen kann, unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr den Treffpunkt Suppenküche.

Das Spendenkonto Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG 2019 für den Treffpunkt Suppenküche. Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung. IBAN DE 21 1305 0000 0201 1066 80BIC NOLADE21ROSEmpfänger: Treffpunkt SuppenkücheBetreff: „Helfen bringt Freude 2019“ Die Spender werden in der Ostsee-Zeitung namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

„Der Treffpunkt muss erhalten bleiben. Ich finde, so einen Ort gibt es selten, an dem man in Kontakt mit verschiedenen Menschen kommt. Ohne Vorurteile kann man sich hier treffen und zusammen arbeiten“, sagt Anna Gröticke. Die 24-Jährige studiert Medizin, hat als Schülerin im Treffpunkt Suppenküche im Gemeindezentrum geholfen. „Einmal die Woche hatte ich später Unterricht, da habe ich geholfen, Brote zu schmieren und Gemüse zu schneiden“, erzählt sie. Durch ihre Mutter Sherry Gröticke, die sich ehrenamtlich mit 35 anderen Frauen und Männern im Treffpunkt engagiert, sei sie dazu gekommen.

Menschen aus jeder Lebenslage kommen zusammen

Anna Gröticke, 24, half als Schülerin im Treffpunkt Suppenküche aus. „So einen Ort gibt es selten, an dem man in Kontakt mit verschiedenen Menschen kommt.“ Quelle: privat

„Ich fand es dort supercool. Es ist keine klassische Suppenküche, wo es nur für Bedürftige Essen gibt. Da kommen Leute aus jeder Lebenslage hin.“ Hier werde keiner benachteiligt. „Jeder wird gleichberechtigt behandelt, egal welchen Hintergrund oder welche Vergangenheit er hat.“ Durch die Arbeit im Treffpunkt Suppenküche – nach dem Abitur schloss sich ein zweiwöchiges Praktikum an – sei sie auch persönlich gewachsen. „Ich war vorher nicht in Kontakt mit Menschen außerhalb meiner Schule oder Familie. Durch die Suppenküche bin ich in Kontakt mit Fremden gekommen, die die unterschiedlichsten Hintergründe haben und ich habe gemerkt, wie schön es ist, offen miteinander umzugehen.“

