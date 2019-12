Treffpunkt Suppenküche unterstützt Jugendliche

Bad Doberan

Seit der Treffpunkt Suppenküche 2008 eröffnet hat, kommt Marcel Behrens her. Der 21-Jährige hat sich früher mit Freunden hier getroffen, Mittag gegessen, später dann ein Praktikum in dem ehrenamtlichen Betrieb gemacht. „Hier trifft man Leute, die man sonst nicht trifft. Das hat man woanders nicht“, sagt er.

Der Treffpunkt Suppenküche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde steht für jeden offen. Hier gibt es von montags bis freitags kostenlos eine warme Mahlzeit. Rentner, Arbeitstätige, Schüler, Jobsuchende – hier trifft sich die ganze Gesellschaft. Der Treffpunkt Suppenküche ermöglicht Begegnungen, die sonst kaum noch im Alltag stattfinden. Das ist das Besondere, findet Marcel Behrens. Ob jemand viel oder wenig Geld hat: „Hier kommt man ins Gespräch, das schafft Gemeinschaft und es überwindet auch Grenzen.“

Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche

Das hat Marcel Behrens auch bei seinem Praktikum erfahren. Der ehemalige Schüler der Kampschule war für das „produktive Lernen“ drei Mal die Woche im Treffpunkt Suppenküche im Amtshaus, um Gemüse zu schneiden, die Gäste zu bedienen und sauber zu machen. Eigentlich ging seine „Schicht“ von 8 bis 12 Uhr. „Es hat aber so viel Spaß gemacht, dass ich länger gemacht habe“, erinnert er sich.

Marcel Behrens (21) kommt seit der Eröffnung in den Treffpunkt Suppenküche. Der Bad Doberaner hat sich ihr mit Freunden getroffen, später ein Praktikum gemacht. Quelle: Anja Levien

„Produktives Lernen“, berufliche Frühorientierung, Praktika – das Engagement des Treffpunkts Suppenküche in der Kinder- und Jugendarbeit ist vielfältig. So können hier straffällig gewordene Jugendliche ihre Sozialstunden ableisten, können Jungen und Mädchen, die auf den Arbeitsmarkt keinen Fuß fassen können, sich bei der Arbeit hier orientieren.

Treffpunkt Suppenküche Seit 2008 gibt es den Treffpunkt Suppenküche. 500 Gäste kommen jede Woche, zwischen 80 und 100 Essen werden täglich kostenlos rausgegeben, zwei Mahlzeiten täglich gekocht. 35 Ehrenamtler zählt der Treffpunkt Suppenküche, die von Montag bis Freitag helfen. 11 bis 14 Uhr: In der Zeit ist der Treffpunkt im Amtshaus, Klosterstraße, für jeden geöffnet, es gibt eine warme Mahlzeit, Kuchen, Brot, Getränke.

Förderung über die EU entfällt

Doch für den Betrieb ist die ehrenamtliche Einrichtung auf Förderungen und Spenden angewiesen. Die jahrelange Förderung durch die Europäische Union entfällt jetzt. Die Personalkosten, die etwa 68 000 Euro (nicht 86 000 Euro, wie fälschlicherweise im Artikel am 30. November berichtet) betragen, wurde bisher zum großen Teil von dieser abgedeckt. Damit der Treffpunkt erhalten bleibt, sammelt die OSTSEE-ZEITUNG mit ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr Geld für diesen.

Lesen Sie auch: Treffpunkt Suppenküche braucht dringend Unterstützung

So oft es ging, war auch Kassandra Kamrath im Treffpunkt Suppenküche. Die 18-Jährige macht jetzt ein berufsvorbereitendes Jahr. „Ich bin wegen der Mitarbeiter hergekommen. Die Atmosphäre war gut, ich habe mich aufgehoben gefühlt“, erzählt die Bad Doberanerin. Wie Marcel Behrens hat auch sie Praktika hier absolviert.

„Jeder hat einen akzeptiert.“

Über Kassandra Kamrath hat Josephine Grimm den Treffpunkt Suppenküche kennengelernt. Sie habe sich mit den Mitarbeitern angefreundet und dann entschieden, hier ein Praktikum zu machen, erzählt die 17-Jährige. „Es war sehr schön und ich war traurig, als ich gegangen bin.“ In der Küche habe sie am Geschirrspüler gestanden, den Abwasch organisiert. Sie sei mit einkaufen gewesen, habe Gemüse geschnitten. „Einmal habe ich auch bedient, aber das war nicht so meins“, gibt sie zu.

„Es hat viel Spaß gemacht. Jeder hat einen akzeptiert, es gab kaum Stress miteinander. Alle waren nett und höflich“, sagt Josephine Grimm. „Die Suppenküche hat mir beigebracht, nicht immer so schüchtern gegenüber anderen Menschen zu sein.“ Josephine Grimm macht derzeit ein berufsvorbereitendes Jahr. Gerne würde sie wieder im Treffpunkt arbeiten.

Lesen Sie auch: Für diese Organisationen und Projekte sammeln die Lokalredaktionen der OZ 2019

Marcel Behrens kommt noch so oft es geht in den Treffpunkt. „Ich habe hier gerne gearbeitet, aber das Handwerkliche ist eher was für mich“, sagt er. Auch eine Erkenntnis von den Aufgaben, die er übernommen hatte. Nach der Schule hat er einen freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr absolviert, hat zuletzt auf dem Wertstoffhof in Bad Doberan gearbeitet. Jetzt möchte er eine Ausbildung zum Maler und Lackierer machen.

Falls er irgendwann einmal Hilfe braucht, weiß er, dass er sie im Treffpunkt findet. „Die Mitarbeiter unterstützen, wo sie können. Das habe ich mitbekommen.“

Das Spendenkonto Mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ sammelt die OSTSEE-ZEITUNG 2019 für den Treffpunkt Suppenküche. Die Ostseesparkasse Rostock stellt dafür kostenfrei das Spendenkonto zur Verfügung. IBAN DE 21 1305 0000 0201 1066 80BIC NOLADE21ROSEmpfänger: Treffpunkt SuppenkücheBetreff: „Helfen bringt Freude 2019“ Die Spender werden in der Ostsee-Zeitung namentlich genannt. Wer das nicht möchte, vermerkt dies bitte auf der Überweisung.

Von Anja Levien