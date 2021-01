Tressow/Klein Trebbow

Ein Foto, aufgenommen um das Jahr 1910 herum, auf Gut Tressow im heutigen Nordwestmecklenburg. Es zeigt die Geschwister Tisa und Fritz-Dietlof von der Schulenburg. Eigentlich heißt die kleine Tisa, wie sie von Eltern und Geschwistern gerufen wird, mit vollem Namen Elisabeth Karoline Mary Margarete Veronika Gräfin von der Schulenburg.

Geboren wurde sie als Tochter des preußischen Generals der Kavallerie und späteren NSDAP-Reichstagsabgeordneten Friedrich Bernhard Graf von der Schulenburg (1865–1939) und seiner Ehefrau Freda-Marie, geborene Gräfin von Arnim (1873–1939), am 7. Dezember auf dem Gut, das heute ein Ortsteil der Gemeinde Bobitz ist. Lange Zeit wird Elisabeth den Kosenamen Tisa beibehalten, der später auch zu ihrem Künstlernamen wird.

Schloss Tressow ist ein Herrenhaus im Ortsteil Tressow der Gemeinde Bobitz. Ursprünglich im Besitz der Familie von der Schulenburg wurde es durch die DDR bis 1980 als Sonderschule für lernschwache Kinder und Jugendliche genutzt. Danach verfiel es zusehends: Aufnahme aus dem Januar 1990 Quelle: Jo Marwitzky

Fritz-Dietlof ist nur ein Jahr älter als seine Schwester Tisa. Er gilt als einer ihrer Lieblingsbrüder. Insgesamt hat sie fünf. Meist nennt sie ihn „Fritzi“, – als Kind und auch später, als Fritzi längst verheiratet ist, und immer dann, wenn sie von ihm spricht. Auch nach seinem Tod durch Erhängen am 10. August 1944 in Berlin-Plötzensee.

Unbeschwerte Kindheit in Mecklenburg

An diesem Tag jedoch, an dem das Schwarz-Weiß-Foto von den beiden Kindern auf Gut Tressow entsteht, ahnt noch niemand, wie sich das Schicksal der Geschwister, die einander so innig zugetan sind, gestalten sollte. Ihre Kindheit verläuft unbeschwert. Aufgrund der Tätigkeit ihres Vaters, der als Generalstabsoffizier die Funktion des Militärattachés bei der deutschen Botschaft innehat, werden sie viel Zeit in London, Potsdam, Berlin und Münster, aber vor allem auf dem Besitz des Vaters in Tressow verbringen. Tressow wird auf immer ein Ort der Sehnsucht für Tisa bleiben. Auch wenn sie später jahrzehntelang vermeiden wird, Mecklenburg zu besuchen.

Auf dem Foto stützt sich die kleine Tisa mit ihrer linken Hand auf dem Fenstersims ab und blickt direkt in die Kamera. Dabei zieht sie eine Schnute, wie man in Mecklenburg sagt. Vielleicht wird sie gerade aufgefordert für das Foto zu lächeln. Möglicherweise hat sie auch die Anordnung erhalten, von dem wackeligen Untersatz, dem immerhin hinten schon zwei Räder fehlen, heruntersteigen, um sich nicht zu verletzen, – und will das einfach nicht.

Gegen die Familie

Ob es nun zu jener Zeit schon klar ist oder nicht, Tisa wird sich zu einer äußerst eigensinnigen Frau entwickeln. Sie wird sich immer wieder gegen die Konventionen ihrer adeligen, militaristisch und mit Auftauchen Hitlers auch zunächst klar nationalsozialistisch eingestellten Familie stellen.

Sie wird Künstlerin werden, gegen den Wunsch des Vaters, den jüdischen Unternehmer Fritz Hess heiraten, 1933 mit ihm auf der Flucht vor dem Naziregime nach England immigrieren. Sie wird sich in ihrem künstlerischen Schaffen vor allen Dingen für Darstellung von armen, hart arbeitenden Menschen und schwierigen Wahrheiten interessieren.

Tisa von der Schulenburg in Heiligengrabe, 1920 Quelle: Schloss Plüschow

Im Jahr 1938 lassen sich Tisa von der Schulenburg und Fritz Hess in England einvernehmlich scheiden. Anlässlich des Todes ihres Vaters, mit dem sie sich zuvor noch versöhnen konnte, wird sie im Jahr 1939 nach Deutschland zurückkehren – und bleiben müssen.

Die Engländer vermuten, vor allen Dingen aufgrund des pompösen militärischen Staatsaktes, den das Naziregime am 23. Mai 1939 für Tisas Vater in Potsdam ausrichtet, – es entstehen zu diesem Anlass Fotos, die zeigen, wie unter anderem Adolf Hitler der Familie kondoliert –, dass auch sie dem Regime nahe steht und eine deutsche Spionin ist. Ausgerechnet sie, die von Anfang an gegen Hitler und seine Politik war, darf nicht wieder nach England einreisen.

Dramatische Entwicklungen

Nach dem Tod ihrer Mutter, nur ein paar Monate nach dem Tod des Vaters, im Sommer 1939, heiratet Tisa erneut. Ihr zweiter Mann ein Jugendfreund, Carl Ulrich von Barner. Mit ihm kehrt sie in ihr geliebtes Mecklenburg zurück. Nach Gut Trebbow, das ihrem Mann gehört und sich nur 15 Kilometer entfernt von Schloss Tressow befindet.

Im Schlosspark von Klein Trebbow, im Pavillon, der heute die „Denkstätte Teehaus“ beherbergt, wird Ostern 1944 das Attentat auf Adolf Hitler geplant. Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und Claus Schenk Graf von Stauffenberg, die sich im Verlauf des Zweiten Weltkriegs von Hitler-Bewunderern in entschlossene Hitler-Gegner verwandelt haben, gehören zum inneren Zirkel der Verschwörer. Ein Foto vom 18. Juli 1944 zeigt Tisas geliebten Bruder Fritzi in Trebbow zu Besuch, zum letzten Mal im Kreis seiner Familie.

Fritz-Dietlof von Schulenburg mit Frau und Kindern am 18. Juli 1944 in Klein Trebbow. Am 20. Juli fand das Attentat von Stauffenberg auf Hitler statt, an dessen Planung in Klein Trebbow von der Schulenburg mitwirkte. Quelle: Schloss Plüschow

Zwei Tage später, am 20. Juli 1944, befindet sich Fritz-Dietlof von der Schulenburg in der „Zentrale“ des Staatsstreichs, im Oberkommando der Wehrmacht. Nach dem Misslingen des Attentats wird er sofort verhaftet. Am 10. August 1944 steht er mit Erich Fellgiebel, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Alfred Kranzfelder und Georg Hansen vor dem Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler.

Das Schlusswort, dass Fritz-Dietlof von der Schulenburg nach seinem Todesurteil spricht, ist legendär. Tisa wird später Teile davon, zusammen mit dem Kopf ihres Bruders und von Stauffenbergs, auf einem Bronzerelief verewigen, das heute am Teehaus in Trebbow zu sehen ist: „Wir haben diese Tat auf uns genommen, um Deutschland vor einem namenlosen Elend zu bewahren. Ich bin mir klar, daß ich daraufhin gehängt werde, bereue meine Tat aber nicht und hoffe, daß sie ein anderer in einem glücklicheren Moment durchführen wird.“ Fritzi wurde noch am Tag des Urteils in Plötzensee gehenkt. Seine Familie erfuhr nie, wo sein Körper beerdigt wurde.

Kunst, um nicht zu schweigen

Den Schock der Ereignisse um den Tod des Bruders versucht Tisa von der Schulenburg auch künstlerisch zu verarbeiten. Der grafische Zyklus „Beweinung“ gehört mit zu ihren wichtigsten und berührendsten Werken und umfasst insgesamt 56 Blätter. Sie erzählen vom Grauen, von Entsetzen, Trauer und Schmerz, aber auch Hoffnung. Anlässlich einer Ausstellung im Herbst 1988 erfolgt die großherzige Schenkung an das Staatliche Museum Schwerin, das den Zyklus in seine grafischen Sammlungen eingliedert.

Auch die folgenden Ereignisse um das Ende des Zweiten Weltkrieges, um die Enteignung der Güter der Familie in Tressow und Trebbow, die Entscheidung Mecklenburg dauerhaft zu verlassen, fließen in das künstlerische Schaffen von Tisa von der Schulenburg ein.

Ende der 1940er Jahre konvertiert sie zum katholischen Glauben und tritt 1950 in das Ursulinenkloster in Dorsten bei Bonn als Schwester Paula ein. Die Kunst begleitet sie auch weiterhin. Sie wird ein eigenes Atelier im Kloster unterhalten.

Tisa von der Schulenburg: Blatt 4 aus dem Zyklus "Wachsen – Erwachsen werden", Quelle: St. Ursula, Dorsten

Von frühester Kindheit an setzt sich Tisa von der Schulenburg mit der oft für sie so ambivalenten Realität künstlerisch auseinander. Sie hinterlässt ein umfangreiches Werk, in dem auch ihre enge Verbindung zu Mecklenburg eine Rolle spielt.

Wiedersehen mit Mecklenburg

1985 kehrt Tisa von der Schulenburg zum ersten Mal zu einem Besuch nach Mecklenburg zurück. Von da an kommt sie öfter, unter anderem auch zur Eröffnung von Ausstellungen ihrer Werke. In der Kirche in Gressow, einem Ortsteil der nordwestmecklenburgischen Gemeinde Gägelow, befinden sich zwei Kirchenfenster, die die Künstlerin gestaltet. Am 8. Februar 2001 verstirbt sie in Dorsten. Dort ist sie beerdigt.

Die Grabstätte ihrer Familie befindet sich im Park von Tressow, der öffentlich zugänglich ist. Schloss Tressow gehört inzwischen einem Hamburger Arzt, der verwandtschaftlich nichts mit der Familie von der Schulenburg zu tun hat. Es beherbergt Ferienwohnungen, die unter anderem bei Hochzeitswilligen beliebt sind. Ab 2022 soll sich dort auch eine standesamtliche Außenstelle befinden.

Den größten Teil des künstlerischen Nachlasses von Tisa von der Schulenburg verwaltet das Ursulinenkloster in Dorsten.

Von Annett Meinke