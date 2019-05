Rerik

Das Salzhaff war am 18. Mai Austragungsort für das 23. Tretbootrennen der Jugendfeuerwehren der Küstenregion. Kräftig in die Pedale treten aber auch rudern galt es in kürzester Zeit zu absolvieren. Zwölf Jugendwehren und drei Kinderwehren traten im Ostseebad Rerik im fairen Wettstreit gegeneinander an.

Das Tretbootrennen war dabei jedoch nur eine von drei Stationen an diesem Sonnabend. Löschangriff nass und Spiel ohne Grenzen bildeten als Ganzes diesen besonderen Wettkampf am und auf dem Salzhaff.

Um die 240 Kinder aus dem gesamten Landkreis Rostock, aus der Hansestadt selbst, aus dem Kreis Nordwestmecklenburg und der Landeshauptstadt Schwerin machten mit. Sabine Hügelland

Sabine Hügelland