Bad Doberan

Die Polizei warnt vor Telefontrickbetrügern, die sich am Montag und Dienstag im Landkreis Rostock bei Telefongesprächen als Polizeibeamte oder Verwandte ausgegeben haben.

So versuchten die Unbekannten in Bad Doberan, Sanitz, Güstrow, Bützow und umliegenden Ortschaften seit dem frühen Montagnachmittag ihr Glück, indem sie sich als falsche Polizisten ausgaben, die wegen eines Einbruchs oder eines Überfalls in Wohnortnähe ermitteln. Laut Polizei sei ihr Ziel oftmals, an Wertgegenstände oder Schmuck der Angerufenen zu gelangen. Die angerufenen Personen hätten frühzeitig den Schwindel erkannt, kurzerhand aufgelegt und die Polizei informiert. „Das ist das richtige Verhalten“ teilt Polizeisprecherin Kristin Hartfil mit.

In Kröpelin, Kühlungsborn und Kamin hätten Unbekannte versucht, über den Enkeltrick an das Geld der Angerufenen zu kommen.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von der angezeigten Rufnummer nicht beeinflussen. Erfragen Sie Name und Dienststelle des angeblichen Polizei- oder Kriminalbeamten und Informieren Sie sich selbst durch einen Rückruf bei der örtlichen Polizei oder über die Notrufnummer 110. Reden Sie mit Bekannten und Verwandten über die vielen Gesichter des „Enkeltricks“.

Von Anja Levien