Satow/Güstrow

Mit verschiedenen Maschen versuchen Trickbetrüger im Landkreis Rostock ihre Opfer zu übertölpeln. Während sie in einem Fall in Satow scheiterten, verloren zwei Opfer insgesamt mehr als 20 000 Euro.

Gleich mehrfach kontaktierten Unbekannte eine Familie in Satow und stellten ihr einen Gewinn von 38 500 Euro in Aussicht. Für dessen Übergabe sollten sie einen Unkostenbeitrag von 500 Euro in Google-Pay-Karten entrichten. Die Betrüger kannten sich aus und gaben noch Hinweise, in welchem Geschäft diese Karten erworben werden können. Der Angerufene schöpfte Verdacht und informierte die Ermittler.

13 000 Euro für Kaution

Ein 85 Jahre alter Mann aus Güstrow übergab hingegen einem Täter 13 000 Euro. Der angebliche Polizist hatte ihm erzählt, seine Tochter habe einen Unfall gehabt, bei dem auch der Enkel schwer verletzt worden sei. Um sie aus dem Gewahrsam zu holen müsse er eine Kaution bezahlen. Die zunächst geforderte Summe konnte das Opfer nicht aufbringen und gewährte der Täter einen Rabatt. Erst als er die Unterlagen beim Gericht abholen wollte, flog der Schwindel auf.

9000 Euro für angebliche Tochter

Über 9000 Euro erbeuteten Betrüger, die sich über den Nachrichtendienst WhatsApp als Tochter ihres Opfers ausgaben. Die Geschichte: Das Handy sei defekt und nun habe sie, solange die Reparatur dauere, eine neue Nummer. Jedoch müssten noch wichtige Überweisungen gemacht werden und ob sie helfen kann. Im guten Glauben bezahlte die Mutter mehrere Forderungen.

Die Polizei warnt: Reden Sie mit Bekannten, Verwandten und Angehörigen über die unterschiedlichen Facetten des sogenannten Enkeltricks! Seien Sie misstrauisch und übergeben kein Geld, keine Bankdaten oder Gutschein-Pins am Telefon. Wenn Sie Zweifel haben, beenden Sie das Gespräch. Legen Sie selber auf und wählen selber die 110 der Polizei.

Von OZ