Das erste Neujahrsbaby in Rostock hat sich Zeit gelassen. Um 6.37 Uhr wurde Tristan geboren: 4460 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß. Der Kleine ist das dritte Kind von Monique Willert und das zweite gemeinsame mit ihrem Partner Christof Kolbe. Das Paar wohnt mit der neunjährigen Ariane und Brüderchen Henning, der am 11. Januar ein Jahr alt wird, in Evershagen.

„Eigentlich sollte Tristan schon am 27. Dezember kommen, hat sich dann aber doch noch ein paar Tage Zeit gelassen“, erzählt die 35-jährige Mama. „Am Abend hatten wir bereits eine Vorahnung und sind deshalb zu meiner Mutter gefahren, die auf die Geschwister aufpasst.“ Um Mitternacht haben die werdenden Eltern noch mit der Familie auf das neue Jahr angestoßen, bevor sie gegen fünf Uhr die Frauenklinik in der Südstadt ansteuerten. „Geschlafen habe ich in dieser Nacht nicht mehr“, sagt Monique Willert, „denn 6.37 Uhr war es schon soweit.“

Viel los zu Silvester zwischen 18.45 und 21 Uhr

Nur elf Minuten später kam der nächste kleine Rostocker auf die Welt. „Und jetzt sind bereits weitere Frauen in der Warteschleife“, sagt Oberärztin Dr. Kerstin Hagen gestern früh nach einer anstrengenden Schicht. Am Silvestertag wurden in der Universitätsfrauenklinik am Klinikum Südstadt elf Babys geboren, sechs Jungen und fünf Mädchen. „Besonders hoch her ging es zwischen 18.45 und 21 Uhr“, berichtet Hagen.

Dr. Kerstin Hagen, Oberärztin an der Uni-Frauenklinik Rostock Quelle: Klinikum

Allein in dieser Zeit kamen sieben Kinder auf die Welt, darunter Zwillinge, zwei Mädchen, die per Kaiserschnitt geholt werden mussten. Allen Müttern und Babys gehe es gut. Auch den Vätern, die die Geburt miterleben konnten und nun ihren Nachwuchs täglich für eine Stunde besuchen können.

Handmade: Strickmützen für die Neugeborenen

Insgesamt 2883 Mädchen und Jungen wurden 2020 in der Rostocker Klinik geboren, darunter 96 mal Zwillinge. Die Jungs waren im vergangenen Jahr mit 1483 Neugeborenen in der Überzahl. Damit ging die Geburtenzahl leicht zurück. 2019 wurden in der größten Geburtsklinik Mecklenburg-Vorpommerns 3003 Kinder geboren. Der vielbeschworene Babyboom aufgrund des ersten Corona-Lockdowns Anfang 2020 ist bislang in Rostock ausgeblieben. 2020 war für Eltern und Klinikpersonal ein außergewöhnliches. „Doch auch die teilweise erheblichen Einschränkungen konnten die Freude am Wunder der Geburt nicht trüben“, betont Oberärztin Hagen.

Für die neuen Erdenbürger ziehen die Hebammen meist eine kleine Überraschung aus der Schublade. Niedliche Strickmützen, gefertigt von Karin Krampff aus Rostock. Die 81-Jährige ist die Mutter von Oberärztin Hagen und strickt seit Jahren schon Mützen für die Babys auf der Entbindungsstation. „Sie sitzt abends vor dem Fernseher und klappert mit den Nadeln. Ruck zuck hat sie zwei, drei Mützchen fertig“, erzählt die Frauenärztin. Inzwischen bekommt sie dafür häufig Wolle aus der Nachbarschaft. „Aber wir haben auch noch weitere Quellen“, sagt Hagen, „die Oma einer Hebamme und eine weitere ältere Rostockerin stricken auch.“ Unter den Müttern habe sich die Strickmütze von der Klinik längst rumgesprochen. „Die freuen sich jedes mal und fragen schon danach“, so Hagen.

Leichtgewicht des Jahres wog nur 515 Gramm

Ob auch für das schwerste Baby eine passende Mütze da war, kann die Oberärztin nicht mehr sagen. Auf alle Fälle hat der kleine Kerl stattliche 5100 Gramm auf die Waage gebracht. Ein kleines Mädchen und Extremfrühchen ist mit 515 Gramm das Leichtgewicht des Jahres 2020. Während das kleinste Neugeborene im Vorjahr gerademal 30 Zentimeter groß war, streckte sich das längste Baby auf 57 Zentimeter. Die Mütter kommen vor allem aus der Hansestadt und der Region zur Entbindung in die Rostocker Klinik. 48 der Frauen auf der Entbindungsstation hatten bereits über vier Kinder und 14 Mütter waren älter als 41 Jahre alt.

Für Geburten gibt es bekanntlich keinen festen Terminkalender und so hatte eine frischgebackene Mutter aus Neustadt an der Waldnaab in Bayern den weitesten Nachhauseweg mit ihrem Baby, immerhin mehr als 600 Kilometer. Zwei Babys hatten es im zurückliegenden Jahr besonders eilig und kamen schon auf dem Weg in die Geburtsklinik unterwegs zur Welt. Und Schlagzeilen machte auch das 2500. Kind, Anna aus Waren an der Müritz, als wohl jüngstes Hansa-Mitglied aller Zeiten. Gleich nach der Geburt meldete ihr Vater sie noch in der Klinik als neues Vereinsmitglied seines Lieblingsclubs an.

Ungewöhnliche Namen: Nikita-Djuna, Dino, Mordred Lucifer

Mit der Klinik für Neonatologie steht der Universitätsfrauenklinik das größte Perinatalzentrum des Landes zur Versorgung von Früh- und Neugeborenen zur Seite. Im Vorjahr wurden in der Klinik für Neonatologie insgesamt 313 Mädchen und Jungen vor dem errechneten Geburtstermin geboren. Einen längeren Start ins Leben und Aufenthalt in der Klinik haben Frühchen unter 1500 Gramm. Für die Eltern ist das trotz der Begleitung durch ein interdisziplinäres Kompetenzteam eine emotionale Ausnahmesituation. Im Vorjahr betraf das 48 kleine Kämpferherzen unter 1500 Gramm. 21 Extremfrühstarter wogen sogar unter 1000 Gramm. Sie werden in der Klinik für Neonatologie bestens betreut. Hier stehen 14 Intensiveinheiten und elf Nachsorgeplätze zur Verfügung.

In der Namenswahl für ihren Nachwuchs bewegen sich die Rostocker Eltern im bundesweiten Trend. Spitzenreiter und häufige Namen bei den Jungen im letzten Jahr waren unter anderem Ben, Karl, Finn. Bei den Mädels dominierten Hannah, Emma und Frieda. Immer wieder notieren Oberärztin Hagen und ihre Hebammen aber auch ganz außergewöhnliche Namen: So wurden Mädchen 2020 beispielsweise Selenia, Rixa, Renesmeè, Holly Gianna oder Nikita-Djuna genannt. Bei den Jungen fielen Chester-Brennon-Sky, Dino, Mordred Lucifer und Jax-Odin besonders auf.

Von Doris Deutsch