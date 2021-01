Kühlungsborn

Für Ulrich Langer (57), Geschäftsführer der Kühlungsborner Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH (TFK), steht fest: „Spätestens Anfang April brauchen wir klare Lösungen, um wieder Touristen empfangen zu können.“ Deshalb sei es notwendig, in puncto Hygiene und Sicherheit alle Vorkehrungen zu treffen, um den Gästen einen ungetrübten Urlaub zu ermöglichen: „Gastfreundschaft ist ja unsere Natur.“ Beim ersten Lockdown hätten Kühlungsborns Touristiker Erfahrungen gesammelt, durch die sie mit Gefährdungen durch Corona besser umgehen könnten, zeigt sich Langer zuversichtlich.

Die TFK begrüßt daher die Vergabe des Siegels „Mehr Sicherheit im Urlaubsland MV“. Für Langer und seine Mitarbeiter ist die Vergabe dieses Zeichens ein wichtiger Schritt auf dem „langen Weg zu einem voll umfänglichen touristischen Leben“ auch in Mecklenburgs größtem Ostseebad. „Wir schauen nach vorne und sind verhalten optimistisch, was die Rückkehr zur Normalität betrifft“, meint der Geschäftsführer.

Ostern als positiver Fixpunkt

Obwohl das Virus noch längst nicht auf dem Rückzug ist, wird bei der TFK auf den Tag hingearbeitet, da sich MV den Urlaubern wieder öffnet. Dabei haben die Touristiker zunächst Ostern im Auge. „Da das traditionelle Anbaden zu Jahresbeginn ausfallen musste, wollen wir es in den Frühling verlegen. Das dürfte für die Eisbader noch ein akzeptabler Termin sein“, sagt Ulrich Langer.

Einen festen Platz in den Planungen nimmt auch das Plein-Air-Festival „Malen an der Ostsee“ vom 2. bis zum 9. Mai ein. In dieser Woche können Besucher und Einheimische Workshops unter freiem Himmel zum Thema Malen bei Dozenten belegen. Die dabei entstandenen Werke werden in der Kunsthalle ausgestellt. Der Saisonstart für die ganze Familie, so die Vorstellung, soll mit einem großen Kinderfest zu Pfingsten gegeben werde.

Open-Airs sollen möglichst stattfinden

Erste Gespräche in Sachen Beachvolleyball-Turnier soll es zeitnah mit der dafür zuständigen Agentur geben. Ob und in welcher Form es ein weiteres „Ostsee Open Air“ geben wird, bei dem sich der Strand in eine Konzertbühne verwandelt, steht gegenwärtig noch nicht fest. Zeitraum wäre Juli oder August. Der „Sea & Sand Beachclub“ ist ebenfalls wieder für den Sommer geplant.

„Im Hinblick auf Corona verzichten wir aber aktuell auf die Planung von großen Events“, versichert Ulrich Langer. Stattdessen wird auf kleinere Veranstaltungen mit einem begrenzten Besucherkreis und speziellem Hygienekonzept orientiert. Als besonders dafür geeignet haben sich bereits im vergangenen Jahr die Konzertgärten in Kühlungsborn-Ost und West erwiesen. „Beide sollen in diesem Jahr in vollem Umfang bespielt werden“, kündigt Ulrich Langer an

