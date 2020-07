Trotz Corona: Hunderte feiern im Wald in Bad Doberan

Althof

Eine Tüte Erdnüsse steht auf dem Tisch im Tipi, in der Feuerstelle liegen Zigarettenstummel und Bierkartons: Am „Modderloch“ in Althof ist in den vergangenen zwei Wochen gefeiert worden. Die Partys waren laut Bürgermeister Jochen Arenz bei der Stadt nicht angemeldet. Laut der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern müssen Veranstaltungen unter freie Himmel mit bis zu 500 Personen angezeigt werden.

„Menschen haben sich zu illegalen Partys in Althof getroffen“, sagt Jochen Arenz. Bis zu 300 Leute sollen mitten im Wald zusammen gefeiert haben. Althöfer hätten sich gemeldet, das Auffahrten zugeparkt waren, Eigentümer Schwierigkeiten hatten, auf ihre Grundstücke zu kommen. Hinzu sei der Lärm in der Nacht gekommen.

„Ich habe Sorge, dass das eskaliert.“

Am „Modderloch“ neben der alten Ziegelei treffen sich laut Bürgermeister Arenz seit Generationen Menschen. „Ich kann nachvollziehen, dass junge Leute sich einen Ort suchen, aber das ist jetzt zu groß geworden. Es hat eine Dimension angenommen, wo es nicht mehr geht. Ich habe Sorge, dass das eskaliert.“

Zudem müssten Veranstaltungen bei der Stadt angemeldet werden, jeder Teilnehmer seinen Kontakt hinterlassen, damit bei einer Infektion mit dem Coronavirus die Kette unterbrochen werden kann. Er habe das Gespräch mit den Männern gesucht und sich den Ort angeschaut.

Feiern: Was ist in MV erlaubt? Veranstaltungen können in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 Personen, unter freiem Himmel mit bis zu 500 Personen stattfinden. Dafür müssen Auflagen erfüllt werden. Unter anderem muss die Veranstaltung bei der zuständigen Gesundheitsbehörde angezeigt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist sicherzustellen, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. Zudem muss eine Anwesenheitsliste mit Vor- und Familienname, vollständiger Anschrift und Telefonnummer erfasst werden. Zusammenkünfte wie Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen sind unzulässig. Zusammenkünfte aus familiären Anlässen sind mit bis zu 50 Personen in privaten Räumen und Einrichtungen möglichen. Bei Hochzeiten, Ehejubiläen, besonderen Altersjubiläen, Jugendweihen und religiösen Festen seien bis zu 75 Personen zulässig.

Vieles ist hier in Eigenleistung entstanden. Ein Tipi aus Holz, ein Steg und ein Floß, ein Gestell aus Bäumen, wie eine Art Baldachin. Zwei Männer, die sich hier regelmäßig treffen, aber anonym bleiben möchten, erzählen, dass sie in der Coronazeit hier viel gebaut hätten. „Wir wollen uns einen Ort schaffen, wo wir sitzen können.“ Wir – das sei eine Gruppe aus Männern und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren. Im Tipi liegen alte Matratzen gestapelt, an der Feuerstelle steht ein rostiger Grill.

Party mit DJ im Wald

„Die Partys haben wir nicht organisiert“, sagt einer von ihnen. Am Herrentag hätte jemand den Ort entdeckt und dann die Feier organisiert. Wegen der Corona-Pandemie haben die beiden Männer keine Bedenken, bei den Zahlen im Land. Am Donnerstag waren es 826 bestätigte Infizierte seit dem 1. März 2020. An die 300 Leute sollen in der Nacht zu Sonntag am „Modderloch“ gefeiert haben – mit DJ und Disco-Beleuchtung. „Die Polizei hat kontrolliert, aber nichts gesagt.“

In Althof am „Moderloch“ haben Leute ein Tipi und eine Feuerstelle gebaut. Hier haben am Wochenende mehrere Hundert Menschen gefeiert. Quelle: Anja Levien

„Die Kollegen waren am Sonntag um 3.45 Uhr wegen unzulässigen Lärms durch laute Autoradios alarmiert worden“, informiert Polizeisprecher Benjamin Lübke. In Althof hätten die Beamten mehrere Personengruppen festgestellt, die im Gehen waren. Viele Autos hätten nicht mehr dort gestanden. Da die Veranstaltung am Auflösen war, könne keine genau Angabe über die Anzahl der Personen gemacht werden. Das sei auch der Grund, warum keine Personendaten aufgenommen wurden.

Polizei kündigt stärkere Bestreifung an

„Wir haben den Verantwortlichen ausgemacht und Rücksprache gehalten. Die Musik wurde leiser gemacht“, so der Polizeisprecher. Im Nachhinein habe die Polizei erneut das Gespräch mit ihm gesucht, auch weil viel Müll rumgelegen hätte. „Es seien wohl mehrere Veranstalter gewesen. Die Party soll nicht wiederholt werden“, sagt Benjamin Lübke. „Wir werden das Gebiet am Wochenende verstärkt bestreifen.“

In Althof am „Moderloch“ wurden auch ein Steg und ein Floß gebaut. Quelle: Anja Levien

Die blauen Säcke, die Anfang der Woche am Wegesrand standen, sind verschwunden. Die beiden Männer, die hier am Sonntag mitgefeiert haben, wollten weiter aufräumen und die Zigarettenstummel vom Boden sammeln.

Die Polizei sowie Stadt haben Kontakt zum Eigentümer des Grundstücks aufgenommen. Das ist die Landesgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. „Wir haben keine Erlaubnis erteilt und sind erstaunt, dass es da so eine Größenordnung angenommen hat“, sagt Mitarbeiter Frank Schuckmann auch in Bezug auf die Bauten.

Die beiden Flurstücke in Besitz der Landesgesellschaft seien verpachtet. Er habe mit dem Pächter gesprochen, der sich das im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anschauen wolle.

