Kühlungsborn

Trotz der Corona-Krise investieren Unternehmen in der Region weiterhin in die Zukunft – und bilden Fachkräfte aus. „Je mehr desto besser: Auszubildende sind bei uns immer herzlich willkommen“, sagt Thies Bruhn, Direktor des Grand Hotels Heiligendamm.

„Es ist auch unsere Verantwortung, dass wir ausbilden“, sagt er. „Dem werden wir auch nachkommen.“ Schließlich sei das Grand Hotel eines der führenden Hotels in der Region. Allerdings werde das Hotel als Reaktion auf die Corona-Krise vorerst keine externen Aushilfen mehr beschäftigen.

Anzeige

Rückgang der Ausbildungsplätze könnte aufgeholt werden

Die Krise beschleunigt nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) den Rückgang der Ausbildungsplätze in Deutschland. Allerdings könne es laut Bundesagentur für Arbeit auch noch zu einem Aufholprozess im August und September kommen, wenn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie besser abschätzbar seien.

Weitere OZ+ Artikel

Auch die Kaufhauskette Stolz, bundesweit aktiv, hat Stellen ausgeschrieben, ist aber noch zurückhaltend. „Wir bieten für Kühlungsborn und andere Standorte Ausbildungsplätze für den Verkäufer oder Kaufmann im Einzelhandel“, sagt Karin Birnmeyer, zuständig für Aus- und Weiterbildung bei dem Unternehmen. „Da diese besondere Corona-Situation unseren Ablauf sehr bestimmt, prüfen wir grade, an welchen Standorten wir im Sommer mit der Ausbildung starten möchten beziehungsweise können.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Ausbildungsbetriebe werden unterstützt

Anderswo mussten Unternehmen bereits die Zahl ihrer Ausbildungsplätze reduzieren. Wer trotz Corona-Krise ausbildet, kann mit finanzieller Unterstützung rechnen. Am 1. Mai ist eine entsprechende Förderrichtlinie in Kraft getreten. Mit einer 6,3 Millionen-Euro-Hilfe soll die Berufsausbildung in den Betrieben sichergestellt werden. Darauf einigten sich die Industrie- und Handelskammern ( IHK) von Mecklenburg-Vorpommern mit dem Wirtschaftsministerium.

Bis Ende September 2020 wird das Land Ausbildungsunternehmen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind, bis zu 80 Prozent der Ausbildungsvergütung erstatten und einen nicht rückzahlbaren Zuschuss gewähren. Anspruch auf die Förderung haben Betriebe aller Branchen und Größen. Allerdings muss die Hälfte der Belegschaft von Kurzarbeit betroffen sein oder die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit für mindestens die Hälfte der Beschäftigten reduziert worden sein.

Liveblog zur Corona-Krise in MV: Das ist die Situation

„Die Finanzhilfen ermöglichen es, dass die Berufsausbildung in den Betrieben weitergehen kann, dass die begonnenen Ausbildungsverhältnisse fortgesetzt werden und für die Auszubildenden Kündigungen und Kurzarbeit vermieden werden können“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der IHK zu Rostock.

Weniger Bewerber als Lehrstellen

Auch Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, appelliert an die Betriebe, auf jeden Fall in diesem Jahr weiter auszubilden. Denn nur so könnten sie sich die nach der Krise dringend benötigen Fachkräfte weiterhin sichern. Derzeit kommen einem Bericht der Regionaldirektion Nord auf 9801 offene Lehrstellen nur 5842 Bewerber. Das sind noch einmal weniger als im Vorjahr.

Die Corona-Krise bringt noch eine weitere Schwierigkeit für junge Leute auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz mit sich. Die Berufsinformationszentren sind derzeit nicht besetzt, weil die Mitarbeiter mit der Abarbeitung der zahlreichen Anträge auf Kurzarbeitergeld ausgelastet sind.

Oft unbesetzt bleiben Ausbildungsplätze im Einzelhandel, aber auch im Gastgewerbe. Und so sind auch in Kühlungsborn viele Hotels auf der Suche: Im Grand Hotel Heiligendamm beispielsweise werden nach Angaben des Direktors Bewerber für die Lehrstellen zum Restaurantfachmann, zum Hotelkaufmann, zum Hotelfachangestellten und zum Koch gesucht. In diesen Bereichen sucht auch die Hotelresidenz Upstalsboom. Das Ausbildungsjahr 2020/2021 beginnt im August und September.

Lesen Sie auch:

Von Cora Meyer