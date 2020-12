Kühlungsborn

Zwei Städte, zwei Entscheidungen: Während das verkaufsoffene Shoppingwochenende in Kühlungsborn ganz ohne Gastronomiestände auskam, gab es in Bad Doberan am vergangenen Wochenende eine Art Weihnachtsmarkt light. In der Münsterstadt gab es Mutzen, Zuckerwatte und Glühwein. In der ganzen Stadt spielten Musiker. Ein Unterschied, der in den sozialen Medien für Unverständnis sorgte.

Jetzt zieht Kühlungsborn jedoch nach. „Wir wollen vom vierten Adventswochenende bis Anfang Januar in Ost und West Buden aufstellen“, sagt Dietrich Rehpenning vom Handwerker- und Gewerbeverein . Geplant seien jeweils ein Stand für Süßwaren und ein Schwenkgrill auf dem Vorplatz des Konzertgartens West und dem Seebrückenvorplatz. Zudem könnten Gastronomen bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) Hütten mieten, die sie vor ihren eigenen Restaurants aufstellen dürfen.

Anzeige

Allerdings: Glühwein wird es in Kühlungsborn nicht geben. Die Landesregierung hat beschlossen, den Alkoholausschank zu verbieten. „Das war ein Schlag ins Kontor“, sagt Karsten Jurk, Eventmanager von der TFK. „Aber wir haben uns gemeinsam entschieden, dass wir das trotzdem durchziehen, auch wenn wir keinen Glühwein verkaufen dürfen“, sagt Dietrich Rehpenning. Dabei würden natürlich die vorgeschriebenen Abstände eingehalten.

Kritik an Shopping-Wochenende

Auch Dietrich Rehpenning warmit dem Lichter-Shopping-Wochenende in Kühlungsborn nicht zufrieden: „Es war ein bisschen enttäuschend“, sagt er. „Für mich fehlten Stände mit Glühwein und Mutzen und Ähnlichem zu dieser Jahreszeit.“

Lesen Sie auch

Bürgermeister Rüdiger Kozian war zunächst skeptisch, als er von den Plänen in Bad Doberan erfuhr: „Es ist im Vorfeld etwas missverständlich rübergekommen, man hätte auf die Idee kommen können, dass es ein Weihnachtsmarkt ist.“ In Bad Doberan habe es sich letztlich aber um ein Shoppingwochenende wie in Kühlungsborn gehandelt. Rüdiger Kozian sorgte sich um die Einhaltung der Corona-Vorschriften. Aber das sei dem Bad Doberaner Bürgermeister Jochen Arenz anscheinend gut gelungen.

Stadt muss Wagen und Stände organisieren

Rüdiger Kozian hatte sich daraufhin bei Landrat Sebastian Constien erkundigt, wie dessen Auslegung der Verordnung sei. „Und ich wollte wissen, ob eine ähnliche Veranstaltung auch in Kühlungsborn möglich ist.“ Der Landrat habe ihm bestätigt, dass das unter Einhaltung der Regeln geht. Man müsse lediglich Menschenansammlungen vermeiden, sagt der Bürgermeister.

Eine Schwierigkeit in Kühlungsborn sei jedoch, Unternehmer zu finden, die Gastronomiestände im Ort aufstellen. „Wir selber als Stadt haben keine Glühweinbude und keinen Mutzenstand.“ Bei der Lichter-Shopping-Nacht habe man bei den Gewerbetreibenden nachgefragt, ob jemand etwas derartiges plane. „Aber es hatte keiner mitgemacht.“

Auch Dietrich Rehpenning kritisiert die mangelnde Eigeninitiative der Händler. „Sie durften keinen Glühwein verkaufen, aber sie hätten ihren Kunden ja welchen geben können.“ Man könne nur versuchen, etwas Schönes zu gestalten. Wie die Resonanz sei, müsse man abwarten. Diesen Versuch starten jetzt der Handwerker- und Gewerbeverband und die TFK.

Ihr täglicher Weihnachts-Newsletter aus der OZ-Redaktion News, Tipps und Gewinnspiele rund um Weihnachten. Vom 1. bis 24. Dezember jeden Morgen gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Dass es nicht einfach ist, bei derartigen Veranstaltungen die Hygienevorschriften einzuhalten, zeigte sich kürzlich in Ribnitz-Damgarten. Hier musste die Polizei den „Langen Einkaufssamstag“ eine Stunde vor dem offiziellen Ende auflösen. Auf dem Marktplatz hatten Glühwein und Leckereien große Menschenmengen angelockt. Es gab etliche Verstöße gegen die Corona-Regeln. So seien mehrfach die Abstandsregeln missachtet worden. Auch hätten mehrere Personen keine Maske getragen. Es wurden in einigen Fällen Anzeigen aufgenommen.

Von Cora Meyer