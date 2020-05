Trotz Petition aus Bad Doberan: Ministerium verteidigt Durchführung der Abiturprüfung

Schwerin

Die Petition der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Friderico Francisceum in Bad Doberan, in dem sie den Erhalt des Durchschnittsabiturs fordern, liegt dem Bildungsministerium in Schwerin vor. Aus dem Ministerium heißt es dazu: „Wir nehmen die Sorgen einer Ansteckungsgefahr bei den Prüfungen ernst. Wir haben jedoch extra für die Prüfungen einen strengen Hygieneplan aufgestellt. Die Schulen werden mit großer Sorgfalt die Prüfungen vorbereiten und dabei auch die geltenden Hygienevorschriften beachten“, so Ministeriumssprecher Henning Lipski.

„Wir können aber nicht alles umsetzen, was in der Petition gefordert wird.“ Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) habe bereits vor Wochen vorausschauend gehandelt und angekündigt, dass es im März und April keine Abiturprüfungen geben werde und damit Planungssicherheit gegeben, so Lipski weiter.

Zeitplan wurde entzerrt

„Der Zeitplan wurde so weit wie möglich entzerrt. Doch stehen aufgrund der Corona-Krise leider in diesem Jahr etwa drei Wochen weniger für das Klausurschreiben zur Verfügung, so dass ein engerer Zeitplan als sonst unausweichlich war.“

Hinzu kommt ein entscheidender Punkt: „Die Kultusministerkonferenz hat sich darauf verständigt, dass die Abiturprüfungen abgelegt werden sollen“, so Lipski. „Ließe MV sie als einziges Bundesland ausfallen, würde das hierzulande abgelegte Abitur deutschlandweit nicht anerkannt. Das hätte große Nachteile für die Abiturientinnen und Abiturienten in ihrer gesamten Bildungslaufbahn.“

Von Flemming Goldbecher