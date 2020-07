Klein Strömkendorf

In diesem Jahr hat ihr Tulpenbaum das erste Mal Früchte getragen – nach 13 Jahren. Veronika Arnold war sehr glücklich, als sie die Pracht zu Beginn der Woche in ihrem Garten in Klein Strömkendorf nahe Pepelow am Rande des Salzhaffs entdeckte. „Es waren fleischige, blass rosige Blätter“, sagt die Leipzigerin, die regelmäßig anreist, um ihr Grundstück zu pflegen. „Die haben sich angefühlt wie Gelee.“

Bereits nach kurzer Zeit änderte sich das Aussehen wieder. Die ehemals fleischigen Früchte sehen nun aus wie gelbe, ein wenig trockene Tulpen. Aber auch die sieht Veronika Arnold an ihrem Baum zum ersten Mal. Eine Gartenbaufirma hatte ihn ihr schmackhaft gemacht. Im Garten von Veronika Arnold steht außerdem noch ein Ginkgo-Baum. „Aber ein echter Tulpenbaum ist etwas ganz besonderes“, sagt sie.

Der Baum wuchs und gedieh, inzwischen ist er über zehn Meter hoch. Allerdings zeigten sich daran erst nach fünf Jahren erstmals kleine weiße Blüten, sagt die Hobbygärtnerin. „Ich war richtig enttäuscht.“ Jetzt hofft sie, dass die Früchte auch im kommenden Jahr wieder wachsen.

Von Cora Meyer