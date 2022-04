Über 120 Freiwillige helfen bei Umwelttag in Kühlungsborn

Kühlungsborn

Nach zwei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie fand am Sonnabend wieder ein großer öffentlicher Frühjahrsputz im Ostseebad Kühlungsborn statt. Schon im Vorfeld hatten sich etwa 75 Personen für den von der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH (TFK), der Stadt Kühlungsborn und der Freiwilligen Feuerwehr organisierten Aktionstag angemeldet.

Am Ende waren es mehr als 120 freiwillige Helfer, die sich morgens an den acht verschiedenen Sammelpunkten einfanden. Auch größere Gruppen waren dabei. So beteiligte sich der Karnevalverein mit rund 35 Freiwilligen, die Jugendfeuerwehr war mit über 20 Mädchen und Jungen dabei. Und auch einige Veteranen der Feuerwehr machten mit.

Straßengräben, Böschungen, Rasenflächen und Teile des Stadtwaldes wurden nach liegengebliebenen Flaschen, sowie nach Plastikmüll und anderem Unrat abgesucht. Nach ersten Schätzungen der Verantwortlichen kamen insgesamt über 150 gefüllte Müllsäcke zusammen. Für jeden vollen Müllsack spendet die TFK 10 Euro für ukrainische Kriegsopfer.

Zur Galerie

Im Anschluss an den Arbeitseinsatz waren alle fleißigen Sammler am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr zum Imbiss und zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Diese Gelegenheit nutzten die Kameraden der Wehr für Werbung in eigener Sache. Kinder durften sich beim Feuerlöschen versuchen und als Höhepunkt zeigte die Feuerwehr, wie ein in einem Fahrzeug eingeklemmtes Unfallopfer gerettet wird. Für ihre anschauliche Präsentation bekamen die Kameraden viel Beifall.

