Protest für Frieden in der Ukraine und gegen Putin: In Rostock sind am Sonntag mehr als 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich gegen 12 Uhr auf dem Neuen Markt in der Innenstadt.

Unter den Teilnehmern waren auch Lokalpolitiker wie Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). Viele der Demonstranten kamen mit ihren Kindern, einige hatten Plakate mitgebracht, auf denen „No Putin – no war“ oder „Solidarität mit der Ukraine“ zu lesen war. Es gab Gedenkminuten für die Opfer des Krieges, der seit über eine Woche in dem osteuropäischem Land tobt. Musiker spielten die ukrainische Nationalhymne.

