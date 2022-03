Rostock

Je länger der Krieg in der Ukraine anhält, desto mehr wächst die Verzweiflung der Ukrainer in Rostock. Am Sonntag demonstrierten wieder Hunderte Menschen auf dem Neuen Markt für Frieden. Der Platz war zeitweise bis an die Ränder gefüllt, laut Polizei waren allerdings lediglich 350 bis 400 Teilnehmer.

Es dürfe jetzt „nicht nur Heroismus“ geben, forderte Rednerin Vira Makovska, Lektorin an der Universität Greifswald. Jetzt, „wo unsere Kinder zerbombt werden“, sei es Zeit zu trauern. „Wir haben ein Recht, unsere Opfer zu beweinen“, sagte die gebürtige Ukrainerin und bekam dafür viel Applaus.

Eklat bei Jugoslawien-Ukraine-Vergleich

Anders als bei den bisherigen Demonstrationen gegen den Putin-Krieg waren die Teilnehmer mit ukrainischem Hintergrund diesmal offenbar in der Mehrheit. Bei einem Redebeitrag eines deutschen Vertreters einer sozialistischen Splitterpartei wurde es kurz hitzig. Als er das Bombardement der NATO von 1999 auf Städte in Jugoslawien in eine Reihe mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine stellte, drehten ihm die Veranstalter das Mikrofon ab.

Zur Galerie In Rostock sind am Sonntag Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg des russischen Autokraten Putin gegen die Ukraine zu protestieren.

Es gab Buhrufe und Pfiffe für und gegen diese Maßnahme. „Wir sind jetzt in Deutschland, Meinungsfreiheit gehört dazu“, sagte eine Frau. Während Putin in der Ukraine Kriegsverbrechen verübt, könne man nicht die Geduld für solche Diskussionen aufbringen, hieß es auf der anderen Seite.

Gerade aus der Ukraine geflüchtet – jetzt schon auf der Demo

In Menge mit gelb-blauen Schildern und Flaggen stachen zwei Frauen mit hohen, weißen Strickmützen hervor. Jana Rudchenko (51) und ihre Tochter Anna (17) sind erst seit Freitag in Deutschland. Nach einer viertägigen Odyssee durch die Kriegswirren erreichten sie völlig erschöpft Rostock. Und stehen wenige Tage später auf dem Neuen Markt, um für Frieden in ihrer Heimat zu demonstrieren.

Die beiden Frauen leben vorerst in der Wohnung der Rostocker Medizinstudentin Vivian Wendel in der KTV. Als die ersten Berichte über die vielen Kriegsflüchtlinge aufkamen, dachte sich die 26-Jährige sofort, „dass ich etwas machen muss“. Sie meldete ihre Wohnung als „Spende“ bei der Initiative „Rostock hilft“ an. Ihr Freund, bei dem sie vorübergehend einzog, findet die Idee ebenfalls gut. Die Hausgemeinschaft in der KTV unterstützt die beiden Geflüchteten, die nur mit Koffer und Rucksack ankamen. Vivian Wendels Freundeskreis sammelte spontan Geld für sie. Insgesamt hat „Rostock hilft“ bereits 200 Ukrainer in Rostock untergebracht.

Am Montag haben die Rudchenkos ihren ersten Behördentermin in Rostock. Sie werden einen Asylantrag stellen und dann hoffentlich bald eine eigene Wohnung beziehen. Sie kommen aus Saporischschja, dort, wo das große Atomkraftwerk steht, das die Russen in der Nacht zu Freitag angriffen. „Das Atomkraftwerk ist nicht direkt in der Stadt, sondern weiter draußen“, sagt Anna Rudchenko. Der Krieg traf sie nicht unvorbereitet. Schon zwei Wochen vor dem Angriff hatten sie ihre Koffer gepackt.

„Ich fühle mich schuldig, weil ich hier bin“

Fast alle Demonstranten auf dem Marktplatz haben solche oder ähnliche Geschichten zu erzählen. Alina Parkhomenko (25) studiert Dienstleistungsmanagement an der Uni Rostock. Ihre Eltern sind aus Kiew ins westukrainische Lwiw gefahren und hoffen, dort den Krieg zu überstehen. „Sie wollen ihre Heimat nicht verlassen“, sagt die Studentin, die mit ihrem Mann Roman Kupriza (28), der familiäre Wurzeln in Kasachstan und Weißrussland hat, zum Neuen Markt gekommen ist.

Mehrere Rednerinnen schilderten, wie sie der Krieg verzweifeln lässt. „In der Ukraine sitzen meine Freunde nachts in den Kellern. Es ist minus zehn Grad kalt. Ich fühle mich schuldig, weil ich hier bin und nicht dort“, sagte eine Frau. Eine andere berichtete, wie sie mit einer Freundin „Waffenmaterial“ in die Ukraine brachte, „zwei verrückte Frauen, die kugelsicherere Westen transportierten“. Hinter der Grenze bekamen die beiden „unglaubliches Leid“ zu sehen.

Es gab Gedenkminuten für die Opfer, Gebete, mehrfach sang die Menge die ukrainische Nationalhymne. Pastor Alexander Uhlig (38) aus Dargun, der mit 18 Jahren als Spätaussiedler aus der Nähe von Odessa nach Deutschland kam und heute eine evangelische Gemeinde leitet, warnte vor Ressentiments gegen Russen. Die seien nicht für den Krieg verantwortlich, sondern „das verbrecherische Regime, das hoffentlich bald ausgetauscht wird“.

Von Gerald Kleine Wördemann