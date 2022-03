Bad Doberan

„Jeder Tag ist hier emotional“, sagt Cornelia Klischke vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Kreisverband Bad Doberan, als sie MVs Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) durch die Notunterkunft in Bad Doberan führt. Etwa 70 Männer, Frauen und Kinder sind in der Sporthalle am Sonderpädagogischen Förderzentrum „Am Kellerswald“ untergebracht. Viele seien nur mit einer Plastiktüte gekommen. „Da ist ihr ganzes Leben drin.“

Stefanie Drese möchte sich einen Überblick verschaffen, hören, wo das Land noch unterstützen könne, was benötigt würde. Ein Punkt, der dabei immer wieder genannt wird: Die Ungewissheit, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen. „Es werden Flüchtlinge angekündigt, aber die kommen dann nicht in der Anzahl“, erläutert DRK-Vorstandsmitglied Susann Wieland. Doch die Helfer ständen bereit, warteten, halten warmes Essen vor. Das würde auch entmutigen. Anja Kerl, Dezernentin für Finanzen und Soziales im Landkreis Rostock, bestätigt: „Das ist eine Riesenherausforderung. Da stößt jeder irgendwann an seine Grenzen.“

Busfahrer sollen Anzahl der Flüchtlinge nennen

„Wir versuchen Informationen zu bekommen“, so Stefanie Drese. Es solle versucht werden, die Busfahrer, die mit Flüchtlingen aus Berlin starten, anzusprechen, dass diese sich melden, wie viele Menschen sie bringen.

Ina-Maria Fahning, Leiterin des Sozialamtes im Landkreis Rostock, würde sich wünschen, dass direkt festgehalten werde, wie viele Familien kommen. 2015 als die Flüchtlinge aus Syrien in den Landkreis kamen, hätte es entsprechende Listen gegeben. Dann könnte direkt gezielt nach einem Aufenthalt in der Gemeinschaftsunterkunft oder nach einer Wohnung geschaut werden. „Jetzt wissen wir nicht, wer und wie viele kommen. Daher geht es zuerst in die Notunterkunft“, ergänzt Anja Kerl.

Was die Helfer in den vergangenen Tagen festgestellt haben: Ohne Dolmetscher geht es nicht. „2015 haben wir Englisch gesprochen. Jetzt haben wir Betreuungskräfte, die der Sprache mächtig sind“, sagt Wieland. „Wir haben auch Kontakte zu Ärzten geknüpft, die hierherkommen.“ Hier sei dann auch ein Dolmetscher dabei, der einen medizinischen Hintergrund habe.

Für die Kinder ist in der Notunterkunft am Sonderpädagogischen Förderzentrum „Am Kellerswald“ ein Spielzimmer eingerichtet worden. Quelle: Anja Levien

Eine weitere Sorge von Susann Wieland: „Im Moment hält sich das Ausbruchsgeschehen im Griff. Wenn es größer wird, ist es schwierig, eine Abgrenzung vorzunehmen“, sagt sie in Bezug auf das Coronavirus. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales sei hierzu im Gespräch mit den Gesundheitsämter, so Stefanie Drese. „Ich denke, wir werden auf Unterkünfte setzen müssen.“ Das stehe und falle und mit der Kapazität dieser, erwidert Anja Kerl.

Massive Wohnungsangebote von Privatmenschen

1300 ukrainische Flüchtlinge hielten sich laut Anja Kerl derzeit im Landkreis Rostock auf. Das Sozialamt sei auf die Wohnungsunternehmen zugegangen, um Wohnungen anzumieten. Und auch Privatmenschen bieten Wohnraum an: „Wir werden mit Wohnungsangeboten massiv überschüttet und versuchen das zu kanalisieren.“ Die Mietangebote würden geprüft, der Wohnraum müsse auch angemessen sein. Aber: Der Landkreis setzt auf größere Unterkünfte wie Gemeinschaftsunterkünfte, in denen Bad und Küche gemeinsam genutzt werden, es aber private Schlafräume gebe. Denn viele Geflüchteten wüssten nicht, ob und wie lange sie bleiben.“

Anja Kerl, Dezernentin für Finanzen und Soziales im Landkreis Rostock: „Wir werden mit Wohnungsangeboten massiv überschüttet und versuchen das zu kanalisieren.“ Quelle: Lennart Plottke

Das bestätigt Natallia Dzyakawa. Die Rostockerin unterstützt bei der Übersetzung. „Viele wollen zurück in die Ukraine, in ihre Heimat“, erzählt sie von den Gesprächen. Aber viele sind auch gewillt bis dahin die Sprache zu lernen und arbeiten zu gehen.

Kreativangebote für Kinder am Nachmittag

Die Flüchtlinge leben seit einigen Tagen zusammen in der Turnhalle. Die Liegen sind zum Teil zu Inseln zusammengeschoben, eine Spielecke ist eingerichtet worden. 8 Uhr gibt es Frühstück, 12.30 Uhr Mittag – jetzt von einem Caterer, vorher wurde selbst gekocht. „Am Vormittag stehen Amtsgänge und Arztbesuche an“, erzählt Kornelia Klischke. Am Nachmittag würden die Familien draußen unterwegs sein oder sich auf der Anlage mit den vielen Spielmöglichkeiten aufhalten. „Für die Kinder machen wir Kreativangebote. Die Erwachsenen nutzen die Zeit zum Duschen oder Wäschewaschen.“ Zuletzt ständen vor der DRK-Notunterkunft vermehrt Familien, die privat aufgenommen worden waren und jetzt in die Sammelunterkunft möchten. „Es ist bestimmt jeden Tag eine Familie“, sagt Klischke.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Registrierung der Flüchtlinge soll zeitnah zentral bei Schwerin organisiert werden. „Wir haben über 5000 Leute im Land, aber erst 1000 sind registriert“, so Drese. Die Ministerin appelliert auch an alle Menschen, die privat Ukrainer aufgenommen haben, diese zu registrieren. „Wir müssen wissen, wo die Menschen sind und wo sie bleiben können.“ Eine dezentrale Registrierung an den Notunterkünfte schließt die Ministerin in Bezug auf Personal und Technik aus.

Sozialamt bearbeitete vergangene Woche 700 Anträge

Die Leistungen, die über das Sozialamt ausgegeben werden, bleiben allerdings dezentral in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Dabei bittet Ina-Maria Fahning auch um Geduld. „Wir haben letzte Woche 700 Anträge bearbeitet. Das Sozialamt ist nur damit beschäftigt. Wir leben halt in einem bürokratischen Staat mit Vorgaben.“ Sie sei froh, dass ihre Mitarbeiter das alles freiwillig mitmachten.

„Wir wissen nach 2015, was wir anders machen müssen, aber es ist unglaublich viel Arbeit und es geht nicht ohne das Ehrenamt“, sagt Stefanie Drese. „Ich bin beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft in Mecklenburg-Vorpommern.“ Sie habe eine Gänsehaut, wenn sie sehe, wie die Familien in der Notunterkunft zusammenleben und „wie viel Freundlichkeit und Heimeligkeit hier auch eingerichtet wurde“.

Von Anja Levien