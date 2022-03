Güstrow

Die Erstregistrierung der Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis Rostock ist ab sofort über ein Onlineportal möglich. Das Portal ist auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch verfügbar und kann über die Internetseite ukraine.landkreis-rostock.de abgerufen werden. Darüber informiert der Landkreis.

Mit Stand Freitag, 25. März, halten sich 1411 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Landkreis auf. Eine Erstregistrierung in der Ausländerbehörde sei erfolgt, so dass unter anderem Sozialhilfeleistungen in Anspruch genommen werden können. Eine abschließende erkennungsdienstliche Registrierung ist bisher von 257 Menschen erfolgt.

Die Situation sei weiterhin dynamisch, da noch kein geregeltes Zuweisungsverfahren greife. „Es ist immer noch schwer, vorherzusehen, wie viele Menschen im Landkreis Rostock Zuflucht suchen werden und wie viele von ihnen auch tatsächlich im Landkreis Rostock bleiben. Oftmals dient der Landkreis Rostock nur als Zwischenstation“, teilt dieser mit.

Landkreis mietet Wohnungen an

Ein Großteil der ukrainischen Geflüchteten lebe in privaten Wohnangeboten der Bürger. Der Landkreis selbst habe mehrere Wohnungen angemietet. Zusätzlich gibt es Plätze in Gemeinschaftsunterkünften in Güstrow, Bad Doberan, Lohmen und Jördenstorf. „Diese sind nahezu alle belegt. Außerdem hat die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes in Güstrow in ihren Wohnheimen 100 Geflüchtete aufgenommen.“

Notunterkünfte hält der Landkreis Rostock an fünf Standorten für insgesamt 880 Menschen bereit. Derzeit ist nur eine Notunterkunft in Bad Doberan in Nutzung.

Privates Engagement für Flüchtlinge anhaltend hoch

Das Angebot an ehrenamtlichen, privaten Initiativen sei im Landkreis Rostock immer noch anhaltend hoch, wofür sich Landrat Sebastian Constien bedankt. Er bittet um Verständnis und Geduld, wenn nicht alle Anliegen sofort geklärt werden können. Auch die Kreisverwaltung stelle die aktuelle Coronapandemie personell zusätzlich vor große Herausforderungen. „Ich nehme aber wahr, dass die Zusammenarbeit zwischen den Behörden und den privaten Initiativen immer besser aufeinander abgestimmt werden,“ so Constien.

Sozialdezernentin Anja Kerl betont: „Ohne den enorm großen Einsatz der Beschäftigen des Landkreises Rostock wäre diese Ausnahmesituation gerade nicht zu bewältigen. So lange ein zentrales Zuweisungsverfahren noch nicht vollumfänglich greift, werden wir diese besondere Situation gemeinsam stemmen müssen.“

Der Landkreis Rostock sucht dringend weitere Übersetzer. Menschen, die Ukrainisch oder Russisch sprechen und an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert sind, können sich an wiralle@lkros.de wenden.

Von Anja Levien