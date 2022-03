Nienhagen

Mehrere Ukrainerinnen und ihre Kinder sind am Wochenende im Ostseebad Nienhagen angekommen. Steffen Prescher und seine Frau Maria Ivanova sind zwei Nienhäger, die sich um die geflüchteten Menschen gekümmert haben. Dabei fühlen sie sich vom Landkreis Rostock und Landrat Sebastian Constien (SPD) im Stich gelassen. Ihre Erfahrung: In der nahe gelegenen Hansestadt Rostock wurde ihnen und den Flüchtlingen schneller geholfen als im Landkreis Rostock. Dieser weist daraufhin, dass es Ziel sei, die Hilfe längerfristig zu organisieren.

Der Landkreis Rostock hatte am Montag, 7. März, auf seiner Internetseite unter der Überschrift „Hilfe für die Ukraine“ Informationen zusammengestellt, wie sich Geflüchtete bei der Ausländerbehörde anmelden können und welchen Kontakt es in Bezug auf die Unterbringungen und Leistungen für Geflüchtete gibt. Der Landkreis gab bekannt, dass bis Montagnachmittag 35 Personen bei der Behörde gelistet waren, 173 weitere Termine für die Registrierung seien in den kommenden 14 Tagen vergeben.

Termin für Registrierung am 31. März

Für Steffen Prescher kamen diese Informationen am Montag viel zu spät. Er hätte schon am Wochenende einen Ansprechpartner benötigt. Und auch jetzt würde den Privatinitiativen und den Geflüchteten nicht sehr schnell geholfen. „Ich habe mehrfach versucht, mit Güstrow zu telefonieren. Es geht mir darum, einen Ansprechpartner zu haben“, so der 57-Jährige. Einen Termin für eine Registrierung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen habe er für den 31. März erhalten. „In Rostock bekomme ich direkt eine Registrierung und eine Wohnungszuweisung. Die Stadt hat das absolut professionell organisiert.“

Vom Landkreis Rostock und dem Landrat sei er hingegen enttäuscht. „Wir machen und handeln unkonventionell und bei Fragen an die Behörde laufen wir gegen die Wand, weil keiner ans Telefon geht und es keinen Termin bis zum 31. März gibt.“ So plötzlich komme die Flüchtlingswelle nicht. „Darauf muss man als Behörde vorbereitet sein, dafür sind sie zuständig.“

20 Geflüchtete im Ostseebad Nienhagen

Am Wochenende hatten Nienhäger aus Privatinitiative Ukrainerinnen und ihre Kinder von der polnischen Grenze ins Ostseebad Nienhagen geholt. Sie wurden in der Gemeinde in verschiedenen Ferienwohnungen untergebracht, haben Kleidung und Hilfsgüter bekommen. „Die Gemeinde hat ihren Bungalow zur Verfügung gestellt, die Gemeindevertretung hat Geld gesammelt, damit Lebensmittel gekauft werden können“, schildert Bürgermeister Uwe Kahl. Etwa 20 Geflüchtete würden sich im Ostseebad aufhalten.

„Es gab keine schnelle Hilfe. Am Wochenende in der Notsituation braucht man eine 24-Stunden-Hotline“, so Steffen Prescher. „Es kann nicht sein, dass ich als Privatperson allein gelassen werde.“ Ohne Registrierung könnten die Menschen keine Hilfen beantragen, bekämen keine Deutschkurse, könnten kein Bankkonto eröffnen.

Landkreis: Kontaktadressen im Internet

Dass die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine im Landkreis Rostock zu spät angelaufen sei und zu lange dauere, weist der Landkreis zurück: „Mit Ausbruch des Kriegsgeschehens in der Ukraine liefen umgehend Vorbereitungen zur Organisation und Unterbringung von geflüchteten Menschen im Landkreis Rostock an. Bis zum Beginn dieser Woche waren keine belastbaren Informationen zu geflüchteten Menschen vorhanden. Die Kontaktadressen der Ausländerbehörde und des Sozialamts des Landkreises Rostocks stehen auch unabhängig von der derzeitigen dynamischen Situation im Internet zur Verfügung. Diese Anlaufstellen sind auch allen Hilfsorganisationen bekannt, mit denen der Landkreis eine enge Zusammenarbeit pflegt.“

Die Informationsseite in Bezug auf die Geflüchteten aus der Ukraine werde sukzessive mit Informationen ergänzt und aktuell gehalten, sodass auch zukünftige ehrenamtlich Engagierte ihre Hilfe anmelden können. „Wichtig ist, dass diese Hilfe koordiniert und mit den existierenden Strukturen verzahnt wird. Unser Ziel ist es dabei, Hilfe längerfristig zu organisieren und zu verstetigen. Der Landkreis Rostock begrüßt daher das zivilgesellschaftliche Engagement ausdrücklich.“

24-Stunden-Rufbereitschaft ist vorhanden

Der Landkreis weist darauf hin, dass es eine 24-Stunden-Rufbereitschaft an sieben Tagen in der Woche gebe. „Die Nummer ist der Leitstelle Mitte der Polizei sowie allen Hilfsorganisationen bekannt.“ Öffentlich gemacht werde sie nicht.

Zudem weist er darauf hin, dass für die Aufnahme und Zuteilung von Flüchtlingen an die Landkreise grundsätzlich das Land Mecklenburg-Vorpommern zuständig sei. Im Landkreis Rostock gebe es eine solche Anlaufstelle nicht.

Hintergrund: Die Menschen aus der Ukraine galten bisher im rechtlichen Sinne nicht als Flüchtlinge, mussten also nicht zwingend registriert werden. Die Voraussetzungen für einen schnellen und unkomplizierten Schutz der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind am vergangenen Freitag von den EU-Staaten formell getroffen worden, wie der Rat der EU-Staaten in Brüssel mitteilte.

EU erwartet mehrere Millionen Flüchtlinge

Die EU-Innenminister hatten sich in Erwartungen mehrerer Millionen Flüchtlinge wegen des russischen Kriegs in der Ukraine am Donnerstag darauf geeinigt, erstmals eine Richtlinie für den Fall eines „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Der Schutz gilt zunächst für ein Jahr, kann jedoch um insgesamt zwei weitere Jahre verlängert werden. Ein langwieriges Asylverfahren ist damit nicht nötig. Zudem haben die Schutzsuchenden unmittelbar unter anderem das Recht auf Sozialleistungen, Bildung, Unterkunft sowie auf eine Arbeitserlaubnis.

Nach Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR von Montag haben inzwischen 1,7 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Die EU rechnet mit bis zu fünf Millionen Kriegsflüchtlingen.

Die Ausländerbehörde hatte am 7. März darum gebeten, dass alle eintreffenden Menschen angemeldet werden. Über den aktuellen Stand bei der Terminvergabe für eine Registrierung bei der Ausländerbehörde konnte der Landkreis Rostock am Dienstag keine Auskunft geben.

